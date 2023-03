A. Enria: ECB otestuje banky na kybernetickú odolnosť

Frankfurt nad Mohanom 10. marca (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) plánuje otestovať kybernetickú odolnosť popredných bánk v eurozóne. Dôvodom je prudký nárast kybernetických útokov, zvlášť po ruskej invázii na Ukrajinu vlani vo februári. Uviedol to predseda Rady ECB pre dohľad Andrea Enria pre litovské noviny Verslo zinios. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Na budúci rok spustíme tematický záťažový test kybernetickej odolnosti, ktorý sa pokúsi zistiť, ako sú banky schopné reagovať a zotaviť sa z úspešného kybernetického útoku," povedal Enria pre Verslo zinios.



ECB už dlho varuje banky, aby si dali pozor na kybernetické útoky z Ruska po tom, ako Európska únia (EÚ) schválila sériu sankcií proti Moskve za jej inváziu na Ukrajinu.



"Došlo k výraznému nárastu kybernetických útokov," povedal Enria. "Nemôžeme to priradiť k žiadnemu konkrétnemu zdroju, ale je fakt, že počet týchto útokov sa od začiatku vojny zvýšil."



Podľa Enriu súčasťou problému je aj to, že banky outsourcujú časť svojej kritickej IT infraštruktúry externým poskytovateľom alebo iným subjektom v ich skupine.



Výsledky testu budú k dispozícii približne v polovici roku 2024, dodal Enria.