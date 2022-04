A. Enria: Všetky banky v eurozóne zvládnu odpisy aktív na ruskom trhu

Frankfurt nad Mohanom 20. apríla (TASR) - Všetky veľké banky eurozóny sú schopné zvládnuť kompletné odpísanie svojich aktív na ruskom trhu a zároveň ďalej plniť kapitálové požiadavky. Uviedol to v stredu predseda Rady Európskej centrálnej banky (ECB) pre dohľad Andrea Enria.



Ruská invázia na Ukrajinu a následné sankcie západných štátov voči Moskve prinútili európske divízie niektorých ruských bánk ukončiť činnosť a európske banky sa zasa stiahnuť z ruského trhu, prípadne začať odchod plánovať. Podľa Enriu expozícia voči ruskému trhu je koncentrovaná do deviatich bánk, aj tie by však mali zvládnuť ukončenie priamych cezhraničných väzieb s ruskými bankami a odpísanie aktív v ruských divíziách.



Ako povedal na pôde Európskeho parlamentu, spomínaných deväť bánk by v prípade odpísania svojich aktív zaznamenalo zníženie kapitálu v priemere o 70 až 95 bázických bodov. Navyše, ani jedna z nich by nezaznamenala výraznejšie škrty než na úrovni 200 bázických bodov.



Enria dodal, že ECB pozorne monitoruje dodržiavanie sankcií, ktoré Európska únia uvalila na Rusko, zároveň však upozornil na nepriame riziká vyplývajúce z vojny na Ukrajine, od spomalenia rastu ekonomiky až po výkyvy na komoditných trhoch. Dohľad ECB sa týka celkovo 115 najväčších bánk eurozóny.