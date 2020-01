Á. Érsek:Pred novou vládou budú stáť rozhodnutia o diaľničných úsekoch

Bratislava 6. januára (TASR) – Pred novou vládou budú stáť dôležité rozhodnutia týkajúce sa prípravy nových diaľničných úsekov a získavania zdrojov na ich financovanie. Pre TASR to uviedol minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) v súvislosti s blížiacim sa záverom jeho funkčného obdobia.



"Doprava je dynamický rezort, dopravná infraštruktúra si vyžaduje neustály rozvoj a inovácie," zdôraznil Érsek. Nový minister si tak podľa neho nájde na rezorte dopravy rozpracované úseky na D1 Turany – Hubová, tiež úseky na D3, pričom ide o úseky D3 Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto, Kysucké Nové Mesto – Oščadnica a Oščadnica – Čadca, Bukov, rovnako tak ďalšie úseky na R2 a R3. "Prebiehať budú aj súťaže na južnom obchvate Košíc, severnom obchvate Prešova, úseku R2 so Soroškou alebo R2 pri Mýtnej," dodal.



V železničnej doprave je zámerom rezortu dopravy pokračovať v postupnom zvyšovaní kvality cestovania a skracovaní cestovnej doby. "Modernizácia železničnej dopravy je jednou z najdôležitejších oblastí, ktorej sme za môjho vedenia venovali veľkú pozornosť," poznamenal Érsek. V súčasnej dobe je súvisle zmodernizovaných približne 170 kilometrov (km) dvojkoľajného úseku železničných tratí od železničnej stanice Bratislava Rača po Púchov a od železničnej stanice Považská Teplá až po železničnú stanicu Žilina, kde konštrukčné parametre trate umožňujú rýchlosť jazdy vlaku 160 km/h. Podotkol, že sa pripravujú ďalšie investičné akcie, ktoré umožnia zavedenie tejto rýchlosti na úsekoch v celkovej dĺžke približne 70 km.



"Celkovo bolo doteraz preinvestovaných takmer 1,6 miliardy eur, čo sa nám podarilo najmä vďaka úspešnému čerpaniu európskych fondov. V projektoch modernizácie železničnej infraštruktúry pokračuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR aj v aktuálnom Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020," skonštatoval minister. Výsledkom projektov v novom finančnom rámci, do roku 2023, bude podľa jeho slov ďalších takmer 100 km zmodernizovaných železničných tratí, po ktorých bude jazdiť ďalších 46 nových vlakových súprav.