Á.Érsek: Uvedeniu vodného dopravcu do praxe predchádza niekoľko krokov

Bratislava 5. januára (TASR) – Novelou zákona, ktorá je účinná od 1. januára tohto roka, sa vytvorili právne podmienky na zavedenie výkonov vo vodnej doprave vo verejnom záujme. Zadefinovali sa tiež podmienky pre verejných dopravcov, ktorí budú vysúťažení na účel výkonu verejnej osobnej lodnej dopravy. Uvedeniu vodného dopravcu do praxe však bude predchádzať ešte niekoľko krokov. Uviedol to pre TASR minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).



Šéf rezortu dopravy priblížil, že na základe záujmu vyšších územných celkov Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR v súčinnosti s vyššími územnými celkami zostaví plán dopravnej obslužnosti územia verejnou osobnou lodnou dopravou. Následne sa vypíše súťaž na verejného dopravcu a uzatvorí sa zmluva o dopravných službách s verejným dopravcom, ktorý na to bude mať ministerstvom vydanú licenciu, na dopravné výkony.



"Vďaka zmene zákona bude môcť vzniknúť aj projekt tzv. Dunajbusu, ktorý by mal obsluhovať prístaviská medzi Šamorínom a Bratislavou," dodal Érsek s tým, že nová ekologická forma verejnej osobnej dopravy by mohla pomôcť pri preprave približne 100.000 obyvateľom.