Glapinski: Úrokové sadzby v Poľsku by mali ísť vyššie, než sa očakáva

Varšava 23. januára (TASR) - Úrokové sadzby v Poľsku by mali vzrásť výraznejšie, než predpokladajú trhy. Uviedol to v rozhovore pre agentúru Bloomberg guvernér Národnej banky Poľska (NBP) Adam Glapinski. Poukázal pritom na najnovšie makroekonomické údaje.



Ešte v decembri Glapinski tvrdil, že úrokové sadzby v Poľsku by mohli vzrásť na 3 až 4 %. Jeho najnovšie vyjadrenia signalizujú, že táto úroveň pravdepodobne nebude stačiť.



V poslednom období sa guvernér poľskej centrálnej banky dostal pod paľbu kritiky za svoje vyjadrenia k inflácii, ktoré prezentoval väčšinu minulého roka a podľa ktorých je inflácia pod kontrolou. Rast spotrebiteľských cien v Poľsku pritom patril k najvýraznejším v Európe, informovala poľská agentúra PAP.



Podľa kritikov začal Glapinski konať príliš neskoro, čoho výsledkom je, že inflácia sa dostala spod kontroly. V decembri vyskočila na 8,6 %, čo je najvyššia miera inflácie za viac než 21 rokov.



Centrálna banka držala kľúčovú úrokovú sadzbu na historickom minime 0,10 % od 1. polroka 2020, aby podporila ekonomiku zasiahnutú pandémiou nového koronavírusu. K zvýšeniu úrokových sadzieb pristúpila v októbri minulého roka, keď už inflácia dosahovala takmer 7 %. Vtedy kľúčovú úrokovú sadzbu zvýšila o 40 bázických bodov na 0,50 %.



Úrokové sadzby potom zvýšila ešte trikrát, naposledy začiatkom januára tohto roka, pričom v súčasnosti hlavná úroková sadzba dosahuje 2,25 %. Nasledujúce zasadnutie menovej rady je naplánované na 8. februára.