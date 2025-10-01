< sekcia Ekonomika
A. Goolsbee: Fed si bude musieť nájsť iné zdroje ekonomických dát
Autor TASR
Washington 1. októbra (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) si bude musieť nájsť alternatívne zdroje na získanie ekonomických dát, ak v dôsledku shutdownu bude zverejňovanie údajov zo strany vládnych inštitúcií odložené. Povedal to prezident Federálnej rezervnej banky v Chicagu Austan Goolsbee. Informovala o tom agentúra Reuters.
Goolsbee tak reagoval po tom, ako od stredy vstúpil do platnosti v USA takzvaný shutdown, teda pozastavenie financovania viacerých federálnych inštitúcií a programov. Republikáni a demokrati v Senáte sa totiž nedokázali dohodnúť na pokračujúcom financovaní vlády do 21. novembra. Príslušný zákon už v septembri schválila Snemovňa reprezentantov, ktorú ovládajú republikáni.
Počas shutdownu sa pozastavujú činnosti viacerých vládnych úradov a agentúr, ako sú múzeá, galérie, národné parky či poskytovanie niektorých administratívnych služieb. Znamená to aj pozastavenie zverejňovania ekonomických údajov.
Fed sa však pripravuje na ďalšie zasadnutie, ktoré je plánované na 16. a 17. októbra. Na rozdiel od mnohých iných inštitúcií centrálna banka funguje ďalej aj počas shutdownu.
Trhy pritom očakávajú, že Fed oznámi ďalšie zníženie úrokových sadzieb. Banka však potrebuje nové ekonomické údaje, ako je napríklad najnovší vývoj inflácie či situácia na pracovnom trhu za predchádzajúci mesiac. Tie zverejňuje ministerstvo práce. Banka si tak musí nájsť iné zdroje, z ktorých potrebné údaje zistí, povedal Goolsbee.
Čo sa týka prípadného vplyvu shutdownu na ekonomiku USA, podľa prezidenta chicagskej rezervnej banky to bude závisieť od rozsahu pozastavenia činnosti federálnych inštitúcií, ako aj od trvania shutdownu. V minulosti väčšina shutdownov netrvala dlho a ich dôsledky na ekonomiku boli obmedzené, dodal Goolsbee.
