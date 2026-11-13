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A. Hlina: Budúcnosť pôdohospodárstva v SR je v tvrdej a poctivej práci
Ak sa má o budúcnosti pôdohospodárstva rozhodovať na úrovni premiérov, mám pocit, že majú veľa inej agendy ako v tom, či budú zachraňovať oligarchický systém pôdohospodárstva SR, povedal Hlina.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 13. novembra (TASR) - Budúcnosť slovenského pôdohospodárstva je v tvrdej a poctivej práci. O budúcnosti slovenského poľnohospodárstva sa rozhodne na poli a v maštali. Ale len vtedy, keď na tom poli nebudú pôsobiť všelijakí špekulanti, ktorí nerozoznajú kravy od jalovice, ale sú enormne úspešní v tom, ako vedia čerpať fondy, ktoré sú určené pre agrosektor. Uviedol to na brífingu opozičný poslanec Alojz Hlina (SaS) v reakcii na vyjadrenia ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Smer-SD) o budúcnosti slovenského pôdohospodárstva.
„Ak sa má o budúcnosti pôdohospodárstva rozhodovať na úrovni premiérov, mám pocit, že majú veľa, veľa inej agendy ako v tom, či budú zachraňovať oligarchický systém slovenského pôdohospodárstva. A premiér, on presvedčí všetkých premiérov, že treba systém upraviť tak, ako si Slovensko a slovenskí ľudia pôsobiaci v sektore želajú. Týmto smerom to určite nepôjde,“ priblížil Hlina.
„A keď už do týchto ťažkých časov pôjdeme, dobrá správa je, že v ťažkých časoch prežijú tí, čo sa neboja roboty. A to je tá skutočná budúcnosť pre slovenské pôdohospodárstvo. Robte poctivo, robte čestne, robte svedomito, buďte pracovití. Vstávajte ráno, choďte spať neskoro, robte. Lebo na poli sa vždy robilo. To, že sa na Slovensku stalo poľnohospodárstvo eldorádom špekulantov, to bola epizóda. Toto pominie. Znova sa to vráti tam, kde to historicky evolučne bolo. Na poli sa robilo. Takže ľudia, ktorí poctivo pracujete, nebojte sa, budú sa dať prežiť aj ťažké časy, do ktorých slovenské pôdohospodárstvo a poľnohospodárstvo ide,“ dodal poslanec SaS.
Podľa opozičnej poslankyne Veroniky Remišovej (Slovensko - Za ľudí) slovenských farmárov neohrozuje iba krátenie európskych peňazí. Rovnako vážnym problémom je katastrofálne riadenie eurofondov pod vedením Takáča, ktorý podľa nej nedokáže poriadne vyčerpať ani peniaze, ktoré už Slovensko dostalo, a pre škandály s agrodotáciami Slovensku navyše hrozí ich pozastavenie.
Slovensko musí podľa nej v Bruseli presadzovať čo najvyššiu podporu poľnohospodárstva aj v ďalšom programovom období. „Ale ak nedokážeme európske peniaze efektívne čerpať a ochrániť pred podvodníkmi, ani vyššie finančné alokácie slovenským farmárom nepomôžu. Richard Takáč by mal preto namiesto ďalších sľubov okamžite zabezpečiť vyhodnotenie meškajúcich projektov, obnoviť dôveryhodnosť platobnej agentúry a predovšetkým zabrániť tomu, aby Slovensko pre zlyhania vlády Roberta Fica (Smer-SD) prišlo o ďalšie európske peniaze. Pretože neschopnosť tejto vlády bude stáť slovenských farmárov miliardu eur,“ doplnila Remišová.
Takáč po rokovaní so zástupcami poľnohospodárskeho, potravinárskeho a lesníckeho sektora uviedol, že Spoločná poľnohospodárska politika (CAP) Európskej únie bude mať v novom programovom období 2028 - 2034 menej peňazí. V súčasnom rozpočte mala SR asi 4,6 miliardy eur a v novom programovom období to bude podľa návrhu v základnom rámci 3,7 miliardy eur. Sektor pôdohospodárstva bude mať podľa neho „ledva na priame platby“.
„Ak sa má o budúcnosti pôdohospodárstva rozhodovať na úrovni premiérov, mám pocit, že majú veľa, veľa inej agendy ako v tom, či budú zachraňovať oligarchický systém slovenského pôdohospodárstva. A premiér, on presvedčí všetkých premiérov, že treba systém upraviť tak, ako si Slovensko a slovenskí ľudia pôsobiaci v sektore želajú. Týmto smerom to určite nepôjde,“ priblížil Hlina.
„A keď už do týchto ťažkých časov pôjdeme, dobrá správa je, že v ťažkých časoch prežijú tí, čo sa neboja roboty. A to je tá skutočná budúcnosť pre slovenské pôdohospodárstvo. Robte poctivo, robte čestne, robte svedomito, buďte pracovití. Vstávajte ráno, choďte spať neskoro, robte. Lebo na poli sa vždy robilo. To, že sa na Slovensku stalo poľnohospodárstvo eldorádom špekulantov, to bola epizóda. Toto pominie. Znova sa to vráti tam, kde to historicky evolučne bolo. Na poli sa robilo. Takže ľudia, ktorí poctivo pracujete, nebojte sa, budú sa dať prežiť aj ťažké časy, do ktorých slovenské pôdohospodárstvo a poľnohospodárstvo ide,“ dodal poslanec SaS.
Podľa opozičnej poslankyne Veroniky Remišovej (Slovensko - Za ľudí) slovenských farmárov neohrozuje iba krátenie európskych peňazí. Rovnako vážnym problémom je katastrofálne riadenie eurofondov pod vedením Takáča, ktorý podľa nej nedokáže poriadne vyčerpať ani peniaze, ktoré už Slovensko dostalo, a pre škandály s agrodotáciami Slovensku navyše hrozí ich pozastavenie.
Slovensko musí podľa nej v Bruseli presadzovať čo najvyššiu podporu poľnohospodárstva aj v ďalšom programovom období. „Ale ak nedokážeme európske peniaze efektívne čerpať a ochrániť pred podvodníkmi, ani vyššie finančné alokácie slovenským farmárom nepomôžu. Richard Takáč by mal preto namiesto ďalších sľubov okamžite zabezpečiť vyhodnotenie meškajúcich projektov, obnoviť dôveryhodnosť platobnej agentúry a predovšetkým zabrániť tomu, aby Slovensko pre zlyhania vlády Roberta Fica (Smer-SD) prišlo o ďalšie európske peniaze. Pretože neschopnosť tejto vlády bude stáť slovenských farmárov miliardu eur,“ doplnila Remišová.
Takáč po rokovaní so zástupcami poľnohospodárskeho, potravinárskeho a lesníckeho sektora uviedol, že Spoločná poľnohospodárska politika (CAP) Európskej únie bude mať v novom programovom období 2028 - 2034 menej peňazí. V súčasnom rozpočte mala SR asi 4,6 miliardy eur a v novom programovom období to bude podľa návrhu v základnom rámci 3,7 miliardy eur. Sektor pôdohospodárstva bude mať podľa neho „ledva na priame platby“.