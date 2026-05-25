Hlina: Ministerstvo pôdohospodárstva chce vápniť lesy za 25 mil. eur
Pripomenul, že odborné autority už v minulosti potvrdili, že vápnenie lesov nemá význam.
Autor TASR
Bratislava 25. mája (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR plánuje vyhlásiť výzvu na vápnenie lesov za 25 miliónov eur. Uviedol to v pondelok na brífingu pred budovou MPRV poslanec Národnej rady SR za opozičnú stranu Sloboda a solidarita (SaS) Alojz Hlina. Agrorezort by mal podľa neho prostriedky radšej vynaložiť na podporu vodozádržných opatrení.
„Predstavte si, že v dnešnej dobe ideme hádzať nie že peniaze z vrtuľníka, ale vápno. Vytvára sa výzva, na základe ktorej chcú vápniť lesy v celkovej sume 25 miliónov eur. V praxi to znamená, že lietadlami alebo vrtuľníkmi sa budú posypávať porasty vápnom,“ priblížil Hlina.
Pripomenul, že odborné autority už v minulosti potvrdili, že vápnenie lesov nemá význam. „Toto nie je môj politický názor. Národné lesnícke centrum robilo päťročný výskum, ktorý jasne ukázal, že vápnenie lesov je hlúposť. Nemalo to efekt ani po roku, ani po piatich rokoch. Výsledky boli také zlé, že sa ich ministerstvo v minulosti snažilo radšej ani nezverejňovať,“ povedal.
Podľa SaS je problém aj v tom, že výsledky takýchto projektov sú prakticky nekontrolovateľné. „Pri vodozádržných opatreniach viete skontrolovať, či vzniklo jazierko alebo hrádzka. Ale pri vápnení lesa neviete skontrolovať nič. A práve preto je to ideálny priestor na vyhadzovanie peňazí bez kontroly,“ upozornil poslanec.
SaS zároveň vyzvalo MPRV, aby peniaze presmerovalo na zmysluplné projekty. „Ak už majú ísť peniaze do lesov, dajme ich na vodozádržné opatrenia. Tam je reálna potreba, reálny efekt a aj možnosť kontroly. Ale sypať 25 miliónov eur do nezmyselného vápnenia lesov je čisté plytvanie verejnými financiami,“ uzavrel Hlina.
