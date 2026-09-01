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A. Hlina: Podpis memoranda medzi MPRV a MV bola trápna komédia
Opozičný poslanec dúfa, že memorandum nebude slúžiť ako nejaký prietokový ohrievač pre ľudí, v ktorom by sa koncentrovali informácie, aby niektoré neušli vplyvným koaličným politikom.
Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - Podpis memoranda medzi ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) a ministerstvom vnútra (MV), ktoré má zrýchliť a zefektívniť prešetrovanie podozrení na zneužitie finančných prostriedkov poskytovaných cez Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA), bola trápna komédia. Uviedol to v utorok na brífingu opozičný poslanec za stranu SaS Alojz Hlina.
„Celé to bola jedna trápna komédia a šaškáreň pre kamery, ktoré tam včera boli, lebo nasnímali naozaj historickú chvíľu. Keď si to rozmeníme na drobné, tak je to viac smutné, trápne a smiešne. Je to komédia pre pospolitý ľud a komédia aj smerom pre Európsku úniu. Len ja som už zvedavý, že koho tam tí dvaja chcú ohlúpnuť, že toto je vlastne riešením,“ priblížil Hlina.
Zdôraznil, že znenie memoranda malo by byť zverejnené. „Doteraz som ho nenašiel. Ak som zle hľadal, ma opravte, ak už ho niekto zverejnil, rád si ho pozriem. Naozaj ma zaujíma, že čo tam je. Dúfam, že sa nedozvieme, že je utajené. Lebo v tejto krajine je už všetko utajené,“ podčiarkol.
Opozičný poslanec dúfa, že memorandum nebude slúžiť ako nejaký „prietokový ohrievač“ pre ľudí, v ktorom by sa koncentrovali informácie, aby niektoré neušli vplyvným koaličným politikom. „Aby si nedajbože nejaký vyšetrovateľ niekde nezmysel a nerobil nejaké úkony,“ dodal Hlina.
Z memoranda, ktoré minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) a minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) podpísali v pondelok (31. 8.), vyplýva, že rezorty pôdohospodárstva a vnútra chcú spoločne zrýchliť a zefektívniť prešetrovanie podozrení na zneužitie finančných prostriedkov poskytovaných cez PPA.
„Celé to bola jedna trápna komédia a šaškáreň pre kamery, ktoré tam včera boli, lebo nasnímali naozaj historickú chvíľu. Keď si to rozmeníme na drobné, tak je to viac smutné, trápne a smiešne. Je to komédia pre pospolitý ľud a komédia aj smerom pre Európsku úniu. Len ja som už zvedavý, že koho tam tí dvaja chcú ohlúpnuť, že toto je vlastne riešením,“ priblížil Hlina.
Zdôraznil, že znenie memoranda malo by byť zverejnené. „Doteraz som ho nenašiel. Ak som zle hľadal, ma opravte, ak už ho niekto zverejnil, rád si ho pozriem. Naozaj ma zaujíma, že čo tam je. Dúfam, že sa nedozvieme, že je utajené. Lebo v tejto krajine je už všetko utajené,“ podčiarkol.
Opozičný poslanec dúfa, že memorandum nebude slúžiť ako nejaký „prietokový ohrievač“ pre ľudí, v ktorom by sa koncentrovali informácie, aby niektoré neušli vplyvným koaličným politikom. „Aby si nedajbože nejaký vyšetrovateľ niekde nezmysel a nerobil nejaké úkony,“ dodal Hlina.
Z memoranda, ktoré minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) a minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) podpísali v pondelok (31. 8.), vyplýva, že rezorty pôdohospodárstva a vnútra chcú spoločne zrýchliť a zefektívniť prešetrovanie podozrení na zneužitie finančných prostriedkov poskytovaných cez PPA.