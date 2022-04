Prezidentka je rada, že vláda predstavila opatrenia na boj s infláciou

Rím/Bratislava 21. apríla (TASR) - Pomoc obyvateľom v boji s infláciou má byť adresná, opakovaná a zároveň finančne adekvátna k danej situácii. Myslí si to prezidentka SR Zuzana Čaputová. Dodala, že sa zatiaľ nestihla podrobne oboznámiť s opatreniami vlády na pomoc ľuďom, no je rada, že vláda s nimi konečne prišla.



"Zaznamenala som, že vláda dnes predstavila opatrenia. Som veľmi rada, že sa to konečne udialo, lebo situácia si to vyžaduje. Žiaľ, nemala som šancu sa oboznámiť s opatreniami podrobnejšie. Môj postoj je dlhodobo známy. Považujem za správne a efektívne pomôcť spôsobom, ktorý je adresný, opakovaný a zároveň finančne adekvátny danej situácii," povedala novinárom Čaputová, ktorá vo štvrtok pokračuje v oficiálnej návšteve Talianska.



Prezidentka sa podľa svojich slov nechce unáhliť s hodnotením. "Ale to, čo sme po viacerých expertných rokovaniach počuli od ekonómov, ľudí, ktorí sa vyznajú v oblasti sociálnej pomoci, je, že všetci akcentovali opakovanú dávku."



Vláda vo štvrtok oznámila, že chce na pomoc ľuďom so zdražovaním minúť tento rok 260 miliónov eur, budúci rok to má byť vyše miliardy eur. V rámci pomoci pre obyvateľov na boj s infláciou predstavili jednorazové aj systémové opatrenia. Zahŕňajú jednorazový prídavok na dieťa, jednorazový príspevok pre skupiny ľudí najviac ohrozených infláciou, ale napríklad aj zvýšenie daňového bonusu.











(osobitná spravodajkyňa TASR Mária Šumichrastová)