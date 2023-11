A. Juris: Pre dekarbonizáciu je kľúčová elektrifikácia priemyslu v SR

Bratislava 23. novembra (TASR) - V súvislosti s dekarbonizáciou je téma elektrifikácie priemyslu na Slovensku absolútne kľúčová. Uviedol to vo štvrtok predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Andrej Juris na konferencii Jesenná ITAPA s tým, že v rámci dekarbonizácie vyzdvihol aj energetické spoločenstvá.



"Najznámejším krokom je elektrifikácia výroby ocele v U. S. Steel Košice. Už len tento jeden zásadný krok náramne zvýši spotrebu elektriny na Slovensku a zásadne zníži uhlíkovú stopu slovenského priemyslu. Je to však len špička ľadovca, pretože mnohé firmy robia menšie kroky, ktoré sa neskôr nazbierajú a môžu mať veľký dosah," objasnil Juris.



Dodal, že v rámci regulačného mandátu ÚRSO pozerá desať rokov dopredu, keďže pracujú s desaťročnými plánmi rozvoja sústav. Či už Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS), alebo prevádzkovatelia distribučných sústav potrebujú podľa Jurisa zapracovať do svojich investičných plánov akékoľvek trendy.



"Debatujeme so zástupcami a združeniami teplárov, ako nastaviť reguláciu, aby sme podporili dekarbonizáciu. Novou témou, ktorú priniesla legislatíva, sú energetické spoločenstvá pre vlastníkov budov, ktoré sa môžu zamerať na optimalizáciu spotreby tepla," uviedol Juris.



Túto tému vníma podľa Petra Baláža zo spoločnosti Huawei Technologies aj komerčná sféra. S Jurisom sa zhodol v tom, že legislatíva je celkom dobre pripravená. "Čakáme ešte na dátové centrum. Od prvého kvartála nasledujúceho roka by mali byť prístupné aj tieto služby na Energetickom dátovom centre (EDC)," uzavrel Baláž.