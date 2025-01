A. Kosťuch: Témou by mohla byť aj dodávka ukrajinského plynu do SR

Košice 17. januára (TASR) - Jednou z tém v rámci spolupráce Slovenska a Ukrajiny v oblasti energetiky by mohla byť aj dodávka ukrajinského plynu. Vyplýva to z vyjadrení trojice poslancov ukrajinského parlamentu zo Zakarpatskej oblasti na piatkovej tlačovej konferencii v Košiciach.



"Hovorí sa o tranzite ruského, ale nie o tranzite ukrajinského plynu, ktorý Ukrajina ťaží na svojich ložiskách. V porovnaní s ruským plynom ho nie je veľa. Ale ak by sa dodával na Slovensko, došlo by k cenovej konkurencii," povedal člen politickej strany Sluha národa, predseda podvýboru pre jadrovú energiu a jadrovú bezpečnosť a vedúci skupiny pre medziparlamentné vzťahy so SR Anatolij Kosťuch.



Poslanec a člen uvedenej politickej strany Ihor Kryvošejev a nominant strany Mychajlo Laba sa takisto zhodli, že sú pripravení rokovať o takejto spolupráci. Ambasádor Zakarpatska v SR Eduard Buraš, ktorý ukrajinských poslancov na Slovensko pozval a sprevádzal ich, dodal, že by istým spôsobom mohlo ísť o náhradu za ruský plyn.



Pripomenul, že v rámci aktuálnej návštevy Slovenska majú naplánované napríklad rokovania s vedením mesta Košice či s predstaviteľmi gréckokatolíckej eparchie, pričom sa chcú oboznámiť so situáciou Ukrajincov, ktorí sa v Košiciach nachádzajú. Zároveň vyjadrili vďačnosť všetkým, ktorí pomáhajú ľuďom z Ukrajiny.



Čo sa týka návštevy Ukrajiny skupinou poslancov Národnej rady SR, ktorú tento týždeň odložili z bezpečnostných dôvodov, podľa ich informácií sa dohaduje nový termín.