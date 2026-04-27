A. Lichačev: Rosatom je otvorený novým projektom v Bulharsku
Autor TASR
Moskva 27. apríla (TASR) - Ruská jadrová korporácia Rosatom sa vie predstaviť spoluprácu na nových projektoch v Bulharsku, ktorá by zahŕňala aj nedokončenú jadrovú elektráreň Belene, vyhlásil v pondelok riaditeľ štátnej spoločnosti Alexej Lichačev. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„Sme presvedčení, že s narastajúcimi energetickými výzvami v Európe je návrat k pragmatickým diskusiám čoraz nevyhnutnejší. Jadrová elektráreň Kozloduj už narazila na vážne problémy súvisiace s údržbou a opravami v dôsledku odmietnutia pôvodných riešení a komponentov,“ povedal Lichačev v rozhovore pre podnikový časopis. Podľa šéfa Rosatomu nejde o politickú otázku, ale o „otázku spoľahlivosti, bezpečnosti a technologickej zodpovednosti“. „Veríme, že dialóg o dodávkach, službách a v širšom zmysle o perspektívach nových projektov vrátane jadrovej elektrárne Belene je v budúcnosti možný,“ dodal.
Základom takéhoto dialógu by mal byť zdravý rozum, nie ideológia, poznamenal Lichačev s tým, že energetický priemysel neodpúšťa ideologické experimenty a veľmi rýchlo vracia diskusiu z úrovne sloganov na úroveň faktov. „A vo svete faktov má jadrová energia, ruské technológie a naše medzinárodné skúsenosti veľmi silné postavenie,“ zdôraznil.
Bulharsko v roku 2007 v rámci plnenia podmienok vstupu do EÚ odstavilo štyri staré 400-megawattové jadrové reaktory sovietskeho typu v elektrárni Kozloduj. Ďalšia elektráreň sa začala stavať v Belene na severe krajiny, no pre nedostatok financií vláda projekt v roku 2012 zastavila.
