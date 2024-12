Merkelová:Dodávky ruského plynu do Nemecka boli výhodné pre obe strany

Paríž 10. decembra (TASR) - Dodávky ruského plynu do Nemecka majú dlhoročnú tradíciu a boli výhodné pre obe strany, vyhlásila bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová v rozhovore pre francúzsku televíznu stanicu France 2. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS



"Obchod s plynom s Ruskom má veľmi dlhú tradíciu. Začal sa počas studenej vojny a pokračoval aj počas môjho pôsobenia vo vláde. Nemyslím si, že to bola chyba, pretože sme mali ruský plyn za výhodnú cenu," povedala Merkelová, podľa ktorej bola táto spolupráca výhodná pre obe strany. Po začatí konfliktu na Ukrajine Nemecko "muselo hľadať a kupovať drahší plyn inde, keďže ceny prudko stúpli", pokračovala bývala kancelárka. To by sa však stalo, aj keby Nemecko zastavilo nákup ruského plynu skôr, "počas môjho mandátu", uzavrela Merkelová.



Koncom novembra bývala kancelárka v rozhovore pre britskú stanicu BBC uviedla, že neľutuje svoje rozhodnutie schváliť výstavbu plynovodu Nord Stream 2 proti vôli Washingtonu.