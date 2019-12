A. Merkelová: Nemecku hrozí sťahovanie firiem

Berlín 15. decembra (TASR) - Nemecko čelí riziku sťahovania firiem pre nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. Upozornila na to v sobotu (14. 12.) kancelárka Angela Merkelová.



"Vieme, že veľa sektorov a firiem hľadá kvalifikovaných pracovníkov," uviedla Merkelová vo svojom týždennom podcaste na internete pred plánovaným stretnutím vlády so zástupcami firiem a odborov začiatkom budúceho týždňa.



"Preto je potrebné, aby sme vyvinuli maximálne úsilie na nábor dostatočného počtu špecialistov. V opačnom prípade budú musieť spoločnosti migrovať, a to, samozrejme, nechceme," dodala.



V pondelok (16. 12.) sa predstavitelia nemeckej vlády, zamestnávatelia a odborové zväzy stretnú v Berlíne na samite o imigrácii kvalifikovaných pracovníkov. Budú diskutovať aj o tom, ako môže čo najrýchlejšie nadobudnúť účinnosť nový nemecký zákon o prisťahovalectve kvalifikovanej sily.



Zákon má vstúpiť do platnosti 1. marca 2020 a jeho zámerom je pripraviť podmienky pre kvalifikovaných pracovníkov z krajín mimo Európskej únie (EÚ), aby prišli a zostali v Nemecku.



Merkelová upozornila, že "bez dostatočného počtu kvalifikovaných zamestnancov nie je možné úspešne podnikať v danej lokalite".



Pripomenula, že kým pred 15 rokmi malo Nemecko problém s 5 miliónmi nezamestnaných, v súčasnosti rieši otázku, kde získať ľudí s potrebnou kvalifikáciou.



Nemecko chce využiť vlastný potenciál prostredníctvom "dobrého vzdelania pre čo najvyšší počet ľudí", povedala Merkelová, ale bude potrebovať kvalifikovanú pracovnú silu aj zo zahraničia, najmä z EÚ.



V súčasnosti už pracuje v Nemecku 2,5 milióna ľudí z krajín EÚ, ale ani to nestačí, a preto musí hľadať kvalifikovanú pracovnú silu aj mimo bloku, dodala Merkelová.