A. Merkelová: Nezávislosť ECB je pre Nemecko rozhodujúca

Berlín 11. mája (TASR) - Nemecká vláda bude konať v súlade s rozhodnutím ústavného súdu, ktorý spochybnil legálnosť jedného zo stimulačných programov Európskej centrálnej banky (ECB). Kancelárka Angela Merkelová podľa zdrojov v rámci videokonferencie špičiek strany CDU priznala, že sporné rozhodnutie spôsobilo komplikovanú situáciu. Je však optimistická, že situácia sa vyrieši.



"Splníme tieto požiadavky," povedal na pravidelnej tlačovej konferencii hovorca spolkovej vlády Steffen Seibert. Dodal, že nemecký ústavný súd nespochybnil úlohu Európskeho súdneho dvora ako ochrancu úniových zmlúv.



Podľa Merkelovej po rozhodnutí súdu vznikla chúlostivá situácia, a to aj preto, že rozhodnutie privítali niektoré ďalšie európske krajiny, pričom však neuviedla, ktoré mala na mysli. Podľa agentúry DPA by mohla myslieť Poľsko.



Podľa minulotýždňového rozhodnutia nemeckého ústavného súdu ECB pri Programe nákupu cenných papierov verejného sektora (PSPP) prekročila svoje právomoci. Súd uviedol, že program je čiastočne v rozpore s nemeckou ústavou, a dal ECB tri mesiace na to, aby dokázala, že program je nevyhnutný a primeraný. Ak sa tak nestane, nemecká centrálna banka (Bundesbank) sa na ňom nebude môcť ďalej podieľať.



Európsky súdny dvor v roku 2018 rozhodol, že sporný program ECB je v súlade s právom EÚ. Viacerí predstavitelia ECB či EÚ sa už vyjadrili, že legislatíva a súdy EÚ sú nadradené národným a poukázali na nezávislosť ECB. Nemeckí sudcovia zasa označili rozhodnutie Európskeho súdneho dvora za "objektívne svojvoľné" a "metodicky neobhájiteľné".



Šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová oznámila, že sa bude musieť preskúmať, či Nemecko neporušilo európske zmluvy, keďže rozhodnutia Európskeho súdneho dvora sú záväzné pre všetky členské štáty.



Merkelová podľa agentúry DPA požadovala rozumný prístup všetkých strán, čím myslela spolkovú vládu, EÚ aj ECB. Zdôraznila, že nezávislosť ECB je pre Nemecko rozhodujúca.