A. Michl: Inflácia v ČR v prvej polovici 2024 klesne na zhruba 2 %

Praha 18. septembra (TASR) - Česká národná banka (ČNB) očakáva v prvej polovici budúceho roka 2024 nízku mieru inflácie na úrovni okolo 2 %. Uviedol to guvernér banky Aleš Michl na CNN Prima News. Odmietol pritom skoré znižovanie úrokových sadzieb centrálnej banky v najbližších mesiacoch. TASR o tom informuje na základe správy portáli patria.cz.



"Podarilo sa nám prísnou menovou politikou zraziť infláciu na 8,5 %. Teraz sa bude do konca roka pohybovať medzi 7 a 9 %. Myslím si, že prísna menová politika, z ktorej nepoľavíme, prinesie výsledky a inflácia bude v prvej polovici budúceho roka okolo 2 %," povedal.



Aktuálne je však miera inflácie v Česku podľa neho stále extrémne vysoká. "Zabudnime na skoré znižovanie úrokových sadzieb, nečakajte, že znížime sadzby v septembri, októbri a podobne," dodal.



Pripomenul, že v minulých rokoch boli úrokové sadzby veľmi nízke, aj nulové. V roku 2016 a 2017 bolo vytlačené veľké množstvo peňazí, čo bola podľa neho jedna z najväčších národohospodárskych chýb centrálnej banky v histórii.



Michl sa domnieva, že súčasná situácia je daň za tieto kroky, čo so sebou nesie aj drahé hypotéky a úvery a zamrznutie úverového trhu. Nepredpokladá, že peniaze ešte budú niekedy také lacné ako v nedávnej minulosti. V nasledujúcich piatich rokoch by tak mali Česi očakávať vyššie úrokové sadzby, než na aké boli zvyknutí v uplynulých desiatich rokoch. Dodal, že predstavitelia ČNB dohliadnu na to, aby sa už nikdy nestalo to, že jadrová inflácia v Česku je najvyššia v celej Európskej únii.



ČNB vo svojom výhľade očakáva jadrovú infláciu bez nestálych cien potravín a energií stále nad 3 %, čo podľa Michla neumožňuje teraz znížiť úrokové sadzby. Jadrová inflácia je očistená tiež o sezónne vplyvy, vplyv zmien regulovaných cien, vplyv daňových úprav a iné administratívne opatrenia.



Medziročný rast inflácie v Česku sa v auguste spomalil na 8,5 % z júlových 8,8 %. Aktuálne údaje budú podľa analytikov argumentom pre ČNB, aby na septembrovom rokovaní ponechala základnú úrokovú sadzbu na úrovni 7 %. Medziročná inflácia sa spomaľuje vplyvom minuloročnej vysokej porovnávacej základne, tento efekt sa však už vyčerpáva, domnievajú sa analytici.