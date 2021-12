A. Mierna v úvode dňa predstavila úpravu návrhu poukazov za očkovanie

Bratislava 9. decembra (TASR) - Pôvodný zámer zaviesť 500-eurové poukazy za očkovanie pre seniorov na vymedzené účely by sa mal zmeniť na príspevok 300 eur v hotovosti na ľubovoľné použitie. Pozmeňujúci návrh s týmto cieľom k novele zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 predstavila vo štvrtok v úvode 11. rokovacieho dňa 51. schôdze poslankyňa Anna Mierna (OĽANO).



Podľa pozmeňujúceho návrhu by mal byť poskytnutý finančný príspevok 300 eur seniorom nad 60 rokov, ktorí absolvovali očkovanie posilňujúcou dávkou vakcíny alebo sa do konca tohto roka registrovali a absolvujú očkovanie do 15. januára budúceho roka.



Príspevok 200 eur by mal byť poskytnutý seniorom, ktorí absolvovali očkovanie druhou dávkou od 30. júna tohto roka alebo sa do konca roka na druhú dávku registrovali a budú zaočkovaní do 15. januára 2022. Finančný príspevok vo výške 200 eur by sa mal týkať aj seniorov, ktorí boli zaočkovaní prvou dávkou od 25. novembra, alebo sa registrovali do konca tohto roka a absolvujú očkovanie do 15. januára 2022.



Pri jednodávkovej vakcíne by malo platiť, že ak sa dal senior zaočkovať do 31. decembra tohto roka a do 1. marca 2022 absolvuje očkovanie posilňujúcou dávkou, mal by získať príspevok vo výške 200 eur.



Finančný príspevok sa má podľa pozmeňujúceho návrhu týkať seniorov, ktorí absolvovali očkovanie na Slovensku. Na poskytnutie finančnej pomoci by sa mohli používať údaje z databázy zaočkovaných osôb, ktorú vedie Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI).



Po prerokovaní finančného príspevku za očkovanie pre seniorov by sa mali poslanci zaoberať zdôvodnením výšky hrubého dlhu a návrhom opatrení na jeho zníženie. Následne by malo plénum pristúpiť k druhému čítaniu o návrhu zákona o štátnom rozpočte na budúci rok. Poslanci by mali tiež podvečer voliť komisárku pre deti. Vyberať majú medzi Annou Niku a Katarínou Hatrákovou.