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A. Musalem: Je možné, že Fed bude musieť zvýšiť sadzby
Inflácia sa pohybuje nad 3 % a podľa Musalema s najväčšou pravdepodobnosťou zotrvá na vysokej úrovni, dokiaľ Fed nepristúpi k potrebným opatreniam.
Autor TASR
Washington 17. novembra (TASR) - Je možné, že americká centrálna banka (Fed) bude musieť v nasledujúcich mesiacoch viackrát zvýšiť úrokové sadzby, aby dostala infláciu pod kontrolu. Povedal to v utorok prezident Federálnej rezervnej banky v St. Louis Alberto Musalem s tým, že by s tým mala začať čo najskôr, ináč bude problém ešte väčší. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Ekonomická situácia si bude do jari budúceho roka vyžadovať niekoľko zvýšení úrokových sadzieb, ak chceme čo najskôr dosiahnuť cenovú stabilitu,“ povedal Musalem. Jeho vyjadrenie naznačuje, že Fed by mal po očakávanom decembrovom zvýšení pristúpiť k ďalším zvýšeniam sadzieb aj v januári a marci.
V tejto súvislosti Musalem dodal, že súčasná úroveň hlavnej úrokovej sadzby v rozmedzí od 3,75 % do 4 % je celý percentuálny bod pod hodnotou, ktorá je potrebná na návrat inflácie na úroveň inflačného cieľa Fedu. Inflácia sa pohybuje nad 3 % a podľa Musalema s najväčšou pravdepodobnosťou zotrvá na vysokej úrovni, dokiaľ Fed nepristúpi k potrebným opatreniam.
„Ekonomická situácia si bude do jari budúceho roka vyžadovať niekoľko zvýšení úrokových sadzieb, ak chceme čo najskôr dosiahnuť cenovú stabilitu,“ povedal Musalem. Jeho vyjadrenie naznačuje, že Fed by mal po očakávanom decembrovom zvýšení pristúpiť k ďalším zvýšeniam sadzieb aj v januári a marci.
V tejto súvislosti Musalem dodal, že súčasná úroveň hlavnej úrokovej sadzby v rozmedzí od 3,75 % do 4 % je celý percentuálny bod pod hodnotou, ktorá je potrebná na návrat inflácie na úroveň inflačného cieľa Fedu. Inflácia sa pohybuje nad 3 % a podľa Musalema s najväčšou pravdepodobnosťou zotrvá na vysokej úrovni, dokiaľ Fed nepristúpi k potrebným opatreniam.