Novak: Embargo na ruskú ropu môže viesť k nedostatku ropných produktov

Moskva 2. júna (TASR) - Embargo Európskej únie na dodávky ropy z Ruska môže vyústiť do nedostatku ropy a ropných produktov na európskom trhu. Povedal to vo štvrtok podpredseda ruskej vlády Alexander Novak. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Lídri Európskej únie sa začiatkom týždňa na mimoriadnom samite dohodli na šiestom balíku sankcií voči Rusku. Jeho súčasťou je zastavenie väčšiny dovozu ruskej ropy do EÚ.



"Medzi prvými na toto rozhodnutie doplatia európski spotrebitelia. Nevylučujem, že Európska únia môže mať veľký nedostatok ropných produktov," povedal Novak. Zároveň dodal, že ide o politické rozhodnutie a Rusko nájde spôsob ako umiestniť ropu na iné trhy. Novak sa vyjadril po tom, ako sa predstavitelia ropného zoskupenia OPEC+ dohodli na výraznejšom zvýšení ťažby v júli a auguste než predpokladala pôvodná dohoda. Tento krok označil ruský minister za úsilie producentov riešiť zvyšujúci sa dopyt.



V súvislosti s produkciou ropy v Rusku, ktorá zaznamenala pokles, Novak uviedol, že ťažba sa znížila najmä v marci a apríli. V máji sa však už začala zotavovať a toto zotavovanie pokračuje aj na začiatku júna. "Som presvedčený, že v júni zaznamenáme výrazné zotavenie v porovnaní s predchádzajúcim obdobím," dodal Novak.