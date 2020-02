Novak: Napriek odporu USA sa plynovod Severný prúd dokončí

Moskva 10. februára (TASR) - Výstavbu plynovodu Severný prúd 2 Rusko dokončí napriek "bezprecedentnému" odporu Spojených štátov. Uviedol to ruský minister energetiky Alexander Novak v časopise Energy Policy.



"Rozhodnutie o výstavbe bolo prijaté spoločne s európskymi odberateľmi v roku 2012. Na projekte sa zúčastňuje päť zahraničných firiem - Engie, OMV, Shell, Uniper a Wintershall. Všetci sme tak zodpovední za to, aby sa projekt zrealizoval čo najskôr, a v tomto smere cítime veľkú podporu zo strany európskych partnerov," citovala vyjadrenia Novaka v Energy Policy agentúra TASS.



Podľa neho plynovod umožní Rusku optimalizovať dodávky zemného plynu a na druhej strane krajinám severnej a strednej Európy posilniť energetickú bezpečnosť. "Napriek bezprecedentnému odporu zo strany niektorých krajín, najmä USA, sa výstavba plynovodu dokončí," dodal Novak.



Americký prezident Donald Trump podpísal koncom decembra minulého roka návrh zákona o výdavkoch na obranu, súčasťou ktorého sú aj sankcie pre firmy podieľajúce sa na výstavbe plynovodu Severný prúd 2. Podľa USA plynovod zvýši závislosť Európy od Ruska v oblasti energetiky. S postojom USA však nesúhlasí Nemecko, keďže plynovod povedie z Ruska práve do tejto krajiny, a krok USA označilo za zasahovanie do jeho vnútorných záležitostí.