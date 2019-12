A. Novak očakáva, že stretnutie OPEC+ bude konštruktívne

Moskva 3. decembra (TASR) – Ruský minister energetiky Alexander Novak očakáva, že nadchádzajúce stretnutie veľkých producentov ropy z aliancie OPEC+ koncom týždňa bude konštruktívne. Moskva však ešte musí dokončiť svoj postoj na rokovaniach o možných ďalších obmedzeniach dodávok.



Rusko súhlasilo so znížením svojej produkcie o 228.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne v roku 2019 na približne 11,18 milióna barelov/deň. Je to súčasť limitov, na ktorých sa dohodli veľkí producenti z Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ich spojenci, tzv. aliancia OPEC+. V novembri však Rusko dodalo na trhy viac ropy, ako je jeho kvóta a vyprodukovalo 11,244 milióna barelov/deň.



Súčasná dohoda OPEC+ o znížení produkcie o 1,2 milióna barelov denne, alebo 1,2 % svetového dopytu, platí do marca 2019. Členovia aliancie budú 5. a 6. decembra vo Viedni diskutovať o ďalšom postupe.



"Teraz vám nič nepoviem, pretože stále dokončujeme náš postoj," povedal Novak v utorok novinárom. "Počkajme si. Ale myslím si, že stretnutie prebehne ako zvyčajne a bude mať konštruktívny charakter."



V pondelok (2.12.) dva zdroje uviedli, že aliancia OPEC+ diskutovala o znížení produkcie najmenej o ďalších 400.000 barelov denne, pretože Saudská Arábia sa snaží vytlačiť ceny ropy nahor, aby vyrovnala svoj rozpočet a pomohla dosiahnuť lepšie ceny pri prvotnej verejnej ponuke akcií (IPO) svojej ropnej spoločnosti Saudi Aramco. Rijád preto lobuje za väčšie škrty ťažby.



Novak tiež v utorok informoval, že Rusko v novembri znížilo ťažbu v priemere o 195.000 barelov ropy denne. A dodal, že Moskva chce v decembri dodržať kvóty v plnom rozsahu.



Rusko predtým žiadalo zmenu spôsobu merania jeho produkcie s cieľom vylúčiť kondenzát plynu, ktorý predstavuje asi 7 - 8 % jeho celkovej ťažby. Minister novinárom povedal, že na stretnutí OPEC+ plánuje diskutovať o vylúčení kondenzátu z moskovských kvót. Po vylúčením kondenzátu a zohľadnení iba ťažby ropy môže ruská produkcia podľa Novaka v decembri dosiahnuť približne 225.000 až 230.000 barelov denne.



Vagit Alekperov, generálny riaditeľ druhého najväčšieho ruského producenta Lukoil, v utorok vyhlásil, že v zimnom období nie je vhodné prehlbovať globálne limity na ťažbu, najmä nie v Rusku.











