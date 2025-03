A. Novak: OPEC+ sa po apríli môže vrátiť k znižovaniu produkcie ropy

Moskva 7. marca (TASR) - Členovia ropného zoskupenia OPEC+ sa dohodli na tom, že v apríli začnú zvyšovať ťažbu ropy, neskôr však môžu svoje rozhodnutie zmeniť, ak by na trhu došlo k nerovnováhe. Povedal to v piatok podpredseda ruskej vlády Alexander Novak. V reakcii na jeho slová sa ceny ropy zvýšili, pričom cena Brentu prekročila 70 USD za barel (159 litrov). Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



"Ak by došlo (po aprílovom zvýšení produkcie) k nerovnováhe na trhu, vždy môžeme produkciu obrátiť opačným smerom," uviedol Novak. Zároveň dodal, že vo februári Rusko vyťažilo menej ropy, než je produkčná kvóta, ktorú má stanovenú v rámci OPEC+. Krátko po jeho slovách zaznamenali ceny ropy rast, pričom v obidvoch prípadoch sa zvýšili o viac než dolár.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiala do 13.52 h SEČ 70,53 USD (65,33 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,07 USD (1,54 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 67,41 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 1,05 USD alebo 1,58 %.



(1 EUR = 1,0796 USD)