A. Novak: Rusko by v budúcom roku malo vyťažiť približne 555 mil. ropy

Moskva 29. decembra (TASR) - Produkcia ropy v Rusku by mohla v budúcom roku dosiahnuť 555 miliónov až 565 miliónov ton. Uviedol to koncom tohto týždňa ruský minister energetiky Alexander Novak. To predstavuje objem v blízkosti úrovne predpokladanej na tento rok.



"Zhruba 555 až 565 miliónov ton," citovala agentúra TASS Novaka, ktorý odpovedal na otázky novinárov v súvislosti s očakávanou ťažbou v ďalšom roku. V prepočte na barely to predstavuje 11,12 až 11,32 milióna barelov ropy denne (1 barel = 159 litrov).



Novak zároveň dodal, že presný objem bude závisieť od plánov ťažobných spoločností. Minister už skôr zverejnil, že tento rok by sa v Rusku malo vyťažiť zhruba 560 miliónov ton ropy.



Novak okrem toho poukázal na rýchle zvyšovanie produkcie skvapalneného zemného plynu (LNG) v Rusku. Ako uviedol, ruská produkcia LNG by mala tento rok vzrásť takmer o 50 % na 40 miliárd kubických metrov (m3) a v rýchlom raste by mala pokračovať aj v ďalšom období.