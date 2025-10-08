< sekcia Ekonomika
A. Novak: Rusko postupne zvyšuje produkciu ropy
Ruský energetický sektor sa v minulých dvoch mesiacoch dostal pod tlak, keď Ukrajina zvýšila útoky na ruskú ropnú a plynárenskú infraštruktúru.
Autor TASR
Moskva 8. októbra (TASR) - Rusko postupne zvyšuje produkciu ropy a minulý mesiac bolo blízko k splneniu produkčnej kvóty dohodnutej v rámci ropného zoskupenia OPEC+. Povedal to v stredu podpredseda ruskej vlády Alexander Novak. Informovala o tom agentúra Reuters.
Ruský energetický sektor sa v minulých dvoch mesiacoch dostal pod tlak, keď Ukrajina zvýšila útoky na ruskú ropnú a plynárenskú infraštruktúru. Cieľom ukrajinských útokov boli najmä rafinérie, čo spolu s narušením logistických reťazcov spôsobilo v niektorých ruských regiónoch nedostatok niektorých najpopulárnejších typov benzínu. V reakcii na to ruská vláda predĺžila kompletný zákaz vývozu benzínu a zároveň oznámila čiastočný zákaz vývozu nafty, v obidvoch prípadoch do konca roka.
Novak v tejto súvislosti uviedol, že domáce ropné rafinérie zvýšili produkciu pohonných látok a nie sú potrebné ďalšie obmedzenia v oblasti exportu nafty. „Celkovo ponuka a dopyt sú v rovnováhe. Čo sa týka logistických problémov, tie riešime vždy, keď sa vyskytnú, ako zvyčajne. Takže k výraznejším komplikáciám nedochádza,“ uviedla agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na informácie ruských médií citujúcich Novaka reagujúceho na otázky okolo dodávok palív.
Štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) spolu s ďalšími producentmi na čele s Ruskom, ktorí spolu tvoria zoskupenie OPEC+, na ostatnej schôdzke 5. októbra rozhodli o zvýšení produkcie na mesiac november. Rozsah zvýšenia dohodli na 137.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne, teda rovnaký ako rozsah zvýšenia ťažby, na akom sa dohodli v septembri na október.
Čo sa týka ruskej produkcie, podľa OPEC ťažba ropy v Rusku vzrástla v auguste na 9,173 milióna barelov denne. Oproti júlu ju tak Rusi zvýšili o 50.000 barelov/deň. Na september boli ťažobné kvóty Ruska stanovené v rámci OPEC+ na 9,415 milióna barelov denne, údaje za daný mesiac však nie sú k dispozícii.
