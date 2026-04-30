< sekcia Ekonomika
A. Novak: Vysoké ceny ropy nie sú pre producentov dlhodobo výhodné
Autor TASR
Mineraľnyje Vody 30. apríla (TASR) - Vysoké ceny ropy spôsobené krízou na Blízkom východe nie sú pre jej producentov z dlhodobého hľadiska výhodné, keďže podnecujú spotrebiteľov k hľadaniu alternatívnych zdrojov energie, vyhlásil vo štvrtok podpredseda ruskej vlády Alexander Novak. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„Samozrejme, bol by som rád, keby (ropná kríza ) skončila skôr, pretože trh je už destabilizovaný. Je to nestabilná situácia pre producentov ropy a plynu aj pre spotrebiteľov. Spôsobuje to nerovnováhu medzi ponukou a dopytom, čo vedie k vysokým cenám, čo je zlé aj pre producentov, pretože spotrebitelia hľadajú iné, alternatívne spôsoby, ako si zabezpečiť energetické zdroje v dlhodobom horizonte,“ povedal Novak novinárom na okraj zasadnutia Kaukazského investičného fóra v meste Mineraľnyje Vody.
Od začiatku krízy na Blízkom východe prišiel svetový trh celkovo o približne 600 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) ropy, uviedol ďalej ruský vicepremiér. To podľa neho núti mnohé krajiny čerpať zo svojich núdzových rezerv, ktoré budú musieť po skončení krízy doplniť. Trh bude ešte nejaký čas nestabilný a vyrovnanie situácie potrvá niekoľko mesiacov, uzavrel Novak.
