Ruský minister: Zmiernenie ťažobných škrtov cenu ropy neovplyvní

Moskva 19. júla (TASR) - Ruský minister energetiky Alexander Novak neočakáva, že by dohoda členských štátov zoskupenia OPEC+ o zmiernení produkčných škrtov mala mať výraznejší vplyv na ceny ropy. Naopak, čiastočné obnovenie produkcie podľa neho trhom prospeje.



Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci na čele s Ruskom (spolu tvoria OPEC+) sa v stredu (15. 7.) dohodli, že od budúceho mesiaca zmiernia súčasné rekordné produkčné škrty. Ako dodali, umožňuje to postupné zotavovanie ekonomiky z pandémie nového koronavírusu.



Zoskupenie realizuje od mája program rekordného znižovania produkcie o 9,7 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). Členské štáty sa tak dohodli po tom, ako nástup nového koronavírusu zredukoval dopyt po rope približne o tretinu. Pôvodne mali rekordné škrty platiť do konca júna, štáty však program predĺžili o jeden mesiac.



Tento týždeň sa však dohodli, že vzhľadom na zlepšovanie situácie od augusta do konca decembra sa objem škrtov zredukuje na 7,7 milióna barelov denne. Ako v tejto súvislosti dodal Novak, ceny, ktoré sa pohybujú v rozmedzí od 40 USD do 43 USD (od 35 do 37,63 eura) za barel, sú v podstate vyvážené a zmiernenie rozsahu poklesu ťažby by ich nemalo ovplyvniť.



(1 EUR = 1,1428 USD)