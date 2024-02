A. Siluanov: Rusko a Čína diskutujú o pôžičkách v jüanoch

Moskva 26. februára (TASR) - Ruské ministerstvo financií diskutovalo so svojimi čínskymi partnermi o možnosti získania pôžičiek v jüanoch. Nebolo však prijaté žiadne rozhodnutie. Povedal to v pondelok pre štátnu televíziu ruský minister financií Anton Siluanov. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



V rozhovore pre agentúru RIA Novosti minister uviedol, že "rokovania s čínskymi partnermi prebiehajú už dlhší čas, no zatiaľ nepadlo žiadne rozhodnutie. Siluanov spresnil, že o tejto téme sa diskutovalo koncom minulého roka v rámci dialógu medzi ministerstvami oboch krajín.



Podľa šéfa ruského ministerstva financií jeho rezort skúma možnosť uvedenia dlhopisov denominovaných v čínskej mene na trh, hoci na to neexistuje naliehavý dopyt, keďže Rusko zvláda rozpočtový deficit s pomocou domácich pôžičiek.



Siluanov ďalej povedal, že Moskva bude presadzovať myšlienku pôžičiek v jüanoch medzi svojimi spojencami. Je pripravená začať testovať platby v digitálnych menách s Čínou alebo inými členmi Eurázijskej hospodárskej únie.



Zopakoval postoj Moskvy, že akékoľvek kroky v zahraničí, ktoré sa budú týkať ruských aktív, sa stretnú s rovnakou odpoveďou.



Európska únia (EÚ), USA, Japonsko a Kanada zmrazili po invázii Ruska na Ukrajinu aktíva ruskej centrálnej banky. Zvažujú, ako použiť výnosy z nich na pomoc Ukrajine. Zatiaľ sa tieto výnosy presúvajú na samostatný účet.