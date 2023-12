A. Tajani: Taliansko chce mať s Čínou naďalej silné obchodné vzťahy

Rím 12. decembra (TASR) - Taliansko si chce udržať silné obchodné vzťahy s Čínou aj napriek tomu, že odstúpilo od takzvanej Novej hodvábnej cesty (Belt and Road Initiative, BRI), vyhlásil v utorok minister zahraničných vecí Antonio Tajani. TASR o tom informuje na základe správy agentúry ANSA.



Vláda Číne oznámila, že už nemieni pokračovať v projekte, ktorý nebol pozitívny pre taliansky export, povedal Tajani na zhromaždení poľnohospodárskej odborovej organizácie Confagricoltura v Ríme. Krajiny, ktoré neboli súčasťou Novej hodvábnej cesty, ako napríklad Francúzsko a Nemecko, mali s Čínou oveľa silnejšiu a oveľa pozitívnejšiu obchodnú výmenu, dodal minister. "To však neznamená, že nechceme naďalej udržiavať silné obchodné vzťahy s Čínou," zdôraznil Tajani.



Rím formálne odstúpil od kontroverzného investičného paktu s Pekingom začiatkom decembra. Taliansko sa v roku 2019 stalo prvou veľkou priemyselne rozvinutou krajinou, ktorá sa pripojila k obrovskému investičnému programu Číny. Súčasná premiérka Giorgia Meloniová s rozhodnutím bývalej vlády v tom čase ešte ako opozičná politička nesúhlasila. Po nástupe do úradu opakovane vyhlasovala, že s Čínou je možné rozvíjať dobré vzťahy aj bez účasti na projekte. Dohoda sa mala automaticky obnoviť v marci 2024, ak by ju Taliansko do konca tohto roka nevypovedalo.



Projekt BRI má prostredníctvom obrovských investícií do infraštruktúry urýchliť prepravu tovaru z Číny cez strednú do západnej Európy.