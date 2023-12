Tajani:Zníženie sadzieb ECB by prispelo k dohode o dlhových pravidlách

Rím 17. decembra (TASR) - Zníženie úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky (ECB) by mohlo pomôcť členským štátom Európskej únie (EÚ) dosiahnuť dohodu o rozpočtových pravidlách. Vyhlásil to v nedeľu podpredseda talianskej vlády a minister zahraničných vecí Antonio Tajani. TASR o tom informuje na základe správy agentúry ANSA.



Ak ECB konečne zníži sadzby, mohlo by to prispieť k dohode, povedal Tajani. Nie je však dôvod ponáhľať sa a EÚ by mala riešiť makroekonomické a finančné otázky ako celok, dodal líder koaličnej strany Forza Italia. "Mám na mysli fiškálnu harmonizáciu, bankovú úniu a kapitálový trh," priblížil Tajani.



Otázka reformy dlhových pravidiel európske spoločenstvo rozdeľuje a zatiaľ posledné kolo rokovaní ministrov financií členských štátov sa skončilo minulý týždeň bez dohody. Podľa medializovaných informácií sa majú ministri opäť zísť 20. decembra na mimoriadnom zasadnutí.



V novembri 2022 Európska komisia (EK) navrhla reformu Paktu stability a rastu s cieľom poskytnúť 25 členským štátom väčšiu flexibilitu pri znižovaní dlhov a rozpočtových deficitov. Bez dohody budú od 1. januára opäť platiť pôvodné pravidlá.



Francúzsko a juhoeurópske krajiny vrátane Talianska žiadajú, aby sa pravidlá čo najviac uvoľnili a vytvorili priestor pre verejné investície. Nemecko, Rakúsko a ďalšie štáty na druhej strane presadzujú spoľahlivé odbúravanie dlhov, aby sa zabránilo opakovaniu dlhovej krízy, ktorá zasiahla eurozónu v roku 2010.



Pakt stability a rastu je dohoda medzi členskými štátmi EÚ o koordinácii ich rozpočtových politík, ktorá má zabrániť nadmernému zadlžovaniu. Pravidlá boli pozastavené v roku 2020, najskôr z dôvodu pandémie, ich opätovnému uplatňovaniu následne zabránila vojna na Ukrajine.