A. Turčanová: Zrušiť by sa mohli obmedzenia pri osobnej asistencii

Bratislava 10. apríla (TASR) - Zrušiť by sa mohli obmedzenia pri osobnej asistencii pre rodinných príbuzných v súvislosti so starostlivosťou o ťažko zdravotne postihnuté osoby. Vo štvrtok to uviedla na tlačovej konferencii opozičná poslankyňa Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Andrea Turčanová, ktorá predložila na súčasnú schôdzu Národnej rady SR návrh novely zákona o osobnej asistencii.



V súčasnosti poberá na Slovensku príspevok na osobnú asistenciu 13.400 ľudí. „Dnes zákon dovoľuje, aby osobnú asistenciu vykonával príbuzný, teda manžel, rodič alebo súrodenec, v rozsahu maximálne štyri hodiny denne, ale pomoc sa nedá merať na hodiny a už vôbec nie pomoc blízkej osobe, s ktorou potrebujete tráviť čas a ktorá je na vašu pomoc odkázaná,“ uviedla Turčanová s tým, že odstrániť by sa mali limity pri úkonoch, ktoré sú zavedené v súčasnom zákone.



Aktuálne je možné osobnú asistenciu poskytovať len pri vybraných činnostiach, ako sú vstávanie, líhanie, polohovanie, osobná hygiena, obliekanie a vyzliekanie, podávanie liekov, pomoc pri akútnom ochorení, sprostredkovanie komunikácie pre sluchovo postihnuté a hluchoslepé osoby či sprostredkovanie augmentatívnej a alternatívnej komunikácie.



Toto obmedzenie sa vzťahuje na manžela, manželku, rodičov, osoby, ktoré prevzali deti do náhradnej starostlivosti, opatrovníkov, deti, starých rodičov, vnukov, súrodencov, nevestu, zaťa, svokra, svokru a profesionálneho náhradného rodiča.



Navrhovaná novela zákona by mala tieto obmedzenia odstrániť, čím by sa podľa Turčanovej zabezpečila väčšia dostupnosť a kontinuita tejto služby. To by malo prispieť k lepšej integrácii osôb s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti a zvýšiť ich kvalitu života.