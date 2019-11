Zemanová navrhuje vypustiť z rozpočtu osobitný odvod pre Lesy SR

Bratislava 29. novembra (TASR) - V návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok bol ponechaný osobitný odvod pre štátny podnik Lesy SR v sume 5 miliónov eur. V piatkovej diskusii k návrhu rozpočtu to uviedla poslankyňa NR SR Anna Zemanová (SaS). Predložila preto pozmeňujúci návrh, ktorým by sa z návrhu štátneho rozpočtu vypustila povinnosť Lesom SR odviesť do rozpočtu osobitný odvod v zákonom stanovenej sume.



Zemanová svoj návrh odôvodňuje tým, že ak má štát reálny záujem o ochranu klímy, mal by Lesom SR ponechať možnosť investovať zisk do rozvoja podniku a vytvorenie finančných rezerv na prírode blízke hospodárenie v lesoch, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre ochranu klímy na Slovensku.



Poslankyňa v diskusii pripomenula, že napríklad v návrhu rozpočtu pre ministerstvo vnútra napriek valorizácii platov dochádza k poklesu výdavkov na zabezpečenie účinnej štátnej správy v životnom prostredí. Nedá sa tak podľa nej dosiahnuť efektívna štátna správa.



Upozornila tiež, že Slovenská správa ciest má v návrhu rozpočtu znížené prostriedky. "Navrhovaným rozpočtom nie je možné zabezpečiť štandard ciest, a v konečnom dôsledku aj to zhorší životné prostredie," skonštatovala s tým, že v rozpočte chýbajú výdavky napríklad na dobudovanie cyklodopravy.