Koller: Zmena sadzby DPH môže predstavovať problém pre pokladnice

Bratislava 15. decembra (TASR) - Zmena zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH), ktorá okrem zvýšenej základnej sadzby prináša aj znížené sadzby na úrovni 19 % a 5 %, môže predstavovať problém pre desaťtisíce pokladničných systémov na Slovensku. Vzhľadom na novelu budú eKasy potrebovať úpravu softvéru, množstvo starších zariadení na trhu však potrebné úpravy nepodporuje, upozornil obchodný riaditeľ spoločnosti A3 Soft Lukáš Koller. Voči tomuto tvrdeniu sa ohradila finančná správa, ktorá zdôraznila, že v súvislosti so zmenami sadzieb DPH komunikovala so všetkými výrobcami online registračných pokladníc (ORP).



"Podľa našich odhadov môže byť na trhu niekoľko desiatok tisíc zariadení, ktoré už nebudú podporovať potrebné softvérové zmeny. Čiže v takýchto prípadoch to nebude len o aktualizácii softvéru, ale bude potrebné vymeniť celé zariadenie," uviedol riaditeľ spoločnosti. Aktualizácia softvéru by mala byť pritom nevyhnutná pre správne evidovanie tržieb a komunikáciu s finančnou správou.



Koller odporučil podnikateľom včasnú výmenu starších zariadení za nové, ktoré budú spĺňať nároky na zmeny v legislatíve platné od začiatku budúceho roka. Obchodníci by si podľa neho mali ideálne vybrať také zariadenie, ktoré bude už teraz pripravené aj na ohlásené povinné prijímanie bezhotovostných QR platieb. Dôležité je podľa neho vybrať si tak, aby podnikateľ nemusel meniť riešenie po roku.



Finančná správa v reakcii na tieto informácie objasnila, že od žiadneho výrobcu ORP neboli komunikované problémy pri implementácii nových aktualizácii na požadované zmeny v sadzbách DPH. "Ani výrobca A3 Soft, od ktorého prichádza uvedená informácia, sa počas komunikácie o implementácii nových sadzieb DPH nevyjadril, že by niektoré ich riešenia ORP mali mať problém s novými/viacerými sadzbami DPH. Informácie, ktoré menovaná spoločnosť uvádza vo svojej tlačovej správe, by mohli byť vnímané ako nekalá obchodná praktika," uviedol pre TASR hovorca finančnej správy Daniel Súkup.