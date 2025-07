Aagaard: Dánske predsedníctvo si vypočuje obavy krajín z REPowerEU

Kodaň 3. júla (TASR) - Dánske predsedníctvo v Rade EÚ si vypočuje všetky členské krajiny, ktoré majú výhrady k plánu REPowerEU. Uviedol to v rozhovore pre bruselského spravodajcu TASR dánsky minister pre klímu a energetiku Lars Aagaard.



Minister sa uplynulú stredu v Kodani stretol s európskymi novinármi akreditovanými v Bruseli pri príležitosti začínajúceho sa dánskeho predsedníctva v Rade EÚ. Zopakoval, že hlavnými prioritami Dánska na čele EÚ sú bezpečná Európa a tiež konkurencieschopná a zelená Európa.



Zdôraznil, že Dánsko bude podporovať ciele, ktoré v stredu stanovila Európska komisia (EK), čiže znížiť do roku 2040 emisie skleníkových plynov v EÚ o 90 % v porovnaní s úrovňou z roku 1990. Takto bude konať už v júli počas neformálneho stretnutia ministrov životného prostredia krajín EÚ a od septembra aj v rámci rokovaní s Európskym parlamentom.



Na otázku TASR, ako bude Dánsko na čele EÚ riešiť situáciu, ktorú vyvolalo Slovensko spojením súhlasu s 18. balíkom sankcií proti Rusku s iniciatívou REPowerEU na ukončenie dovozu ruských energií do 31. decembra 2027, Aagaard odpovedal, že si treba pozorne vypočuť názory a obavy všetkých členských krajín vrátane Slovenska a Maďarska. Zároveň vyjadril nádej, že sa všetkým členským krajinám podarí nájsť konsenzus v otázke zastavenia dodávok plynu a ropy z Ruska.



„Našou ambíciou je dosiahnuť dohodu v Európskej rade. Na jej poslednom zasadnutí bolo 25 štátov, ktoré podporili závery poľského predsedníctva v tejto otázke, dve krajiny hlasovali proti, 25 z 27 je dosť, dúfame v číslo 26 a ak to bude 27, budeme šťastní,“ vysvetlil.



Minister zároveň dodal, že dánske predsedníctvo si najskôr pozorne vypočuje výsledky dialógu, ktorý prebieha medzi Slovenskom a eurokomisiou a pripomenul, že počas tohto týždňa experti EK navštívia Slovensko. Zdôraznil, že Brusel musí zohľadniť špecifiká každej členskej krajiny, najlepšie počas priameho dialógu s týmito krajinami.



Na novinárske otázky o podpore Dánska, ktoré je veľmocou vo výrobe elektriny cez obnoviteľné zdroje, pre jadrovú energetiku Aagaard podotkol, že Dánsko ako predsednícka krajina v Rade EÚ bude presadzovať obe riešenia - na jednej strane odklon od fosílnych palív ako najefektívnejšiu cestu k dekarbonizácii a na strane druhej podporu pre jadrovú energetiku.



„Myslím si, že dominantné budú obnoviteľné zdroje energie, ale rozhodne trh. Každá krajina rozhoduje sama o svojom energetickom mixe a musíme rešpektovať, ak sa niektoré krajiny rozhodnú pre investície do jadrovej energetiky. Európa potrebuje oboje riešenia,“ dodal Aagaard.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)