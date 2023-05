Aargauer Zeitung: Švajčiarski politici navrhujú redukciu UBS

Zürich 30. mája (TASR) - Švajčiarski Sociálni demokrati navrhujú výraznú redukciu aktív veľkobanky UBS po jej prevzatí menšieho konkurenta Credit Suisse. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na denník Aargauer Zeitung.



Bilancia kombinovanej banky bude dosahovať približne 1,5 bilióna švajčiarskych frankov (1,55 bilióna eur), čo je zhruba dvojnásobok veľkosti švajčiarskej ekonomiky. To pre krajinu predstavuje obrovské riziko, povedala pre Aargauer Zeitung členka švajčiarskeho parlamentu za Sociálnych demokratov Samira Martiová.



Sociálni demokrati, druhá najväčšia strana vo švajčiarskom parlamente, plánujú stanovenie hornej hranice pre objem bankových aktív. Na základe návrhu by aktíva banky nemali prekročiť 50 % švajčiarskeho hrubého domáceho produktu (HDP), ktorý v minulom roku predstavoval 771 miliárd CHF. Ak by návrh prešiel, pre novú UBS (po dokončení zlúčenia s Credit Suisse) by to znamenalo zredukovanie objemu aktív na štvrtinu súčasnej hodnoty. Martiová zároveň dodala, že prípadné prekračovanie stanoveného limitu (50 % HDP Švajčiarska) by riešili vyššie kapitálové požiadavky.



"Bola by to drastická redukcia, avšak z pohľadu daňových poplatníkov je to nevyhnutné," citoval denník Martiovú. UBS sa k informáciám nevyjadrila. Dokončenie prevzatia banky Credit Suisse, ktorá sa na jar dostala do problémov, sa podľa predsedu predstavenstva UBS Colma Kellehera očakáva "už čoskoro".



"Cieľom je zredukovať veľkosť UBS," povedala Martiová pre Aargauer Zeitung. Ako dodala, je potrebné upraviť pravidlá, aby banky neboli v prípade krízových situácii také zraniteľné.



(1 EUR = 0,9683 CHF)