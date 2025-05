AB InBev investuje do produkcie v USA tento rok 300 miliónov USD

St. Louis 13. mája (TASR) - Americká divízia pivovarníckeho koncernu Anheuser-Busch InBev oznámila, že do svojich výrobných závodov v USA investuje tento rok približne 300 miliónov USD (269,98 milióna eur). Aj táto spoločnosť tak zareagovala na výzvy amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby firmy zvýšili produkciu v USA. Informovala o tom agentúra Reuters.



Je to ďalšie navýšenie celkovo vysokých investícií pivovarníckeho koncernu do výroby v USA. V posledných piatich rokoch investovala spoločnosť do svojich závodov v Spojených štátoch už takmer 2 miliardy USD.



Minulý týždeň firma zverejnila výsledky za 1. kvartál. Tie poukázali na prudké zvýšenie zisku, pričom spoločnosť prekonala očakávania trhov. Čistý zisk dosiahol 2,15 miliardy USD, zatiaľ čo pred rokom predstavoval 1,09 miliardy USD. Výsledky výrazne ovplyvnili jednorazové položky.



Zisk po úprave o mimoriadne položky dosiahol 1,61 miliardy USD v porovnaní s 1,51 miliardy USD pred rokom. Upravený zisk na akciu zaznamenal 81 centov, zatiaľ čo za 1. kvartál 2024 dosiahol 75 centov/akcia. AB InBev tak prekonal očakávania analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 77 centov.



(1 EUR = 1,1112 USD)