ABN Amro a Rabobank sa pridali ku Qivalis, pripravujúcemu kryptomenu
Konzorcium Qivalis plánuje koncom tohto roka spustiť stablecoin denominovaný v eurách.
Autor TASR
Brusel/Amsterdam 20. mája (TASR) - Holandský denník Financieele Dagblad v stredu upozornil, že aj holandské banky ABN Amro a Rabobank sa pripojili ku konzorciu 37 európskych bánk s názvom Qivalis, so sídlom v Amsterdame, ktoré pripravuje vlastnú kryptomenu. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.
Podľa informačného portálu DutchNews.nl tento krok predstavuje významný posun v postoji veľkých holandských bánk k digitálnym menám a aktívam. Konzorcium Qivalis plánuje koncom tohto roka spustiť stablecoin denominovaný v eurách. Zakladajúcim členom konzorcia bola aj holandská banka ING.
Stablecoiny sú kryptomeny, ktoré sú navrhnuté tak, aby si udržiavali stabilnú hodnotu tým, že sú viazané na fixné aktívum, ako je euro alebo dolár. To zabraňuje cenovým výkyvom, ktoré sa vyskytujú v menách ako Bitcoin alebo Ethereum.
Približne 99 % globálneho trhu so stablecoinmi je v súčasnosti denominovaných v amerických dolároch a dominujú mu emitenti Tether a Circle so sídlom v USA.
Finančný riaditeľ spoločnosti Qivalis Floris Lugt potvrdil, že počet zúčastnených európskych bánk sa blíži k 40, čo označil za „revolučný moment“ a spresnil, že potenciál blockchainovej technológie zostával doteraz nerealizovaný, pretože ho banky nepodporovali.
Spoločnosť Qivalis čaká na povolenie od holandskej centrálnej banky na spustenie svojho stablecoinu.
Zapojenie ABN Amro a Rabobank predstavuje prelom po rokoch opatrnosti z ich strany. Banka ABN Amro v roku 2018 odložila svoj pilotný projekt elektronickej peňaženky Wallie a Rabobank o rok neskôr zrušila svoj projekt Rabobit. Všetky tri veľké holandské banky (aj ING) zaviedli regulované investičné produkty do kryptomien v roku 2026.
K rozhodnutiu holandských bánk vstúpiť do konzorcia došlo dva týždne po tom ako viceprezidentka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová uviedla, že argumenty pre stablecoiny denominované v eurách sú „oveľa slabšie, ako sa zdajú“. Varovala, že ak by sporitelia presunuli peniaze z bankových účtov do stablecoinov, rozhodnutia ECB o úrokových sadzbách by mali menší vplyv na poskytovanie a vypožičiavanie si peňazí v reálnej ekonomike.
Podľa jej slov strata dôvery v stablecoin by mohla v EÚ, kde je ochrana najsilnejšia, vyvolať nával výberu hotovosti, čo by mohlo viesť k tomu, že fondy podporujúce kryptomenu v Európe budú príliš slabé na pokrytie dopytu.
Lugt pre Financieele Dagblad povedal, že Qivalis zdieľa tieto obavy a pripravuje regulačný rámec na ich riešenie.
Americká banka Citigroup predpovedá, že globálny trh so stablecoinami do štyroch rokov vzrastie na 1,9 bilióna USD, v optimistickom scenári až na štyri bilióny USD.
Európski regulátori sa obávajú, že tento rast zaplaví trh EÚ digitálnymi dolármi, čo podkope menovú politiku ECB.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
