< sekcia Ekonomika
ABN Amro plánuje do roku 2028 zrušiť 5200 pracovných miest
Chce tiež dosiahnuť návratnosť vlastného kapitálu vo výške najmenej 12 % do roku 2028.
Autor TASR
Amsterdam 25. novembra (TASR) - Holandská banka ABN Amro plánuje zrušiť 5200 pracovných miest na plný úväzok do roku 2028 v snahe znížiť náklady a zvýšiť ziskovosť. Uviedla to nová generálna riaditeľka Marguerite Berardová. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.
Chce tiež dosiahnuť návratnosť vlastného kapitálu vo výške najmenej 12 % do roku 2028.
Berardová, ktorá v apríli nahradila Roberta Swaaka a stala sa prvou ženou na čele banky, sľúbila, že zníži náklady a optimalizuje alokáciu kapitálu s cieľom zvýšiť ziskovosť. Už začala s reštrukturalizáciu banky so sídlom v Amsterdame, čo v tomto roku viedlo k zníženiu počtu pracovných miest na plný úväzok o približne 1000.
Na začiatku novembra oznámila najväčšiu akvizíciu ABN Amro od jej opätovného kótovania na burze pred desiatimi rokmi. Dohoda o akvizícii NIBC Bank od spoločnosti Blackstone v hodnote 1,1 miliardy USD (952,88 milióna eur) zvýši rozsah pôsobnosti ABN Amro v Holandsku. Do roku 2029 by mala priniesť návratnosť kapitálu, ktorý ABN Amro investuje, na úrovni približne 18 %. Banka nedávno dokončila aj akvizíciu nemeckého správcu majetku Hauck Aufhäuser Lampe.
Holandský štát naďalej znižuje svoj podiel v banke. Vláda sa snaží zredukovať svoj podiel v ABN Amro na približne 20 % z predchádzajúcich 30,5 %.
(1 EUR = 1,1544 USD)
Chce tiež dosiahnuť návratnosť vlastného kapitálu vo výške najmenej 12 % do roku 2028.
Berardová, ktorá v apríli nahradila Roberta Swaaka a stala sa prvou ženou na čele banky, sľúbila, že zníži náklady a optimalizuje alokáciu kapitálu s cieľom zvýšiť ziskovosť. Už začala s reštrukturalizáciu banky so sídlom v Amsterdame, čo v tomto roku viedlo k zníženiu počtu pracovných miest na plný úväzok o približne 1000.
Na začiatku novembra oznámila najväčšiu akvizíciu ABN Amro od jej opätovného kótovania na burze pred desiatimi rokmi. Dohoda o akvizícii NIBC Bank od spoločnosti Blackstone v hodnote 1,1 miliardy USD (952,88 milióna eur) zvýši rozsah pôsobnosti ABN Amro v Holandsku. Do roku 2029 by mala priniesť návratnosť kapitálu, ktorý ABN Amro investuje, na úrovni približne 18 %. Banka nedávno dokončila aj akvizíciu nemeckého správcu majetku Hauck Aufhäuser Lampe.
Holandský štát naďalej znižuje svoj podiel v banke. Vláda sa snaží zredukovať svoj podiel v ABN Amro na približne 20 % z predchádzajúcich 30,5 %.
(1 EUR = 1,1544 USD)