Absolvent má povinnosť voči Sociálnej poisťovni, až keď začne pracovať

Bratislava 27. mája (TASR) - Absolventom stredných a vysokých škôl vzniknú povinnosti voči Sociálnej poisťovni (SP), až keď začnú pracovať. V utorok na to upozornila poisťovňa, ktorá si pripravila pre absolventov odporúčania, ako postupovať pri platení sociálnych odvodov alebo zistiť, či majú nárok na dávku v nezamestnanosti.



Platenie odvodov do SP platí pre absolventov škôl, až keď začnú pracovať na trvalý pracovný pomer či na dohodu, pričom platiť poistné z dohodnutej mzdy za nich bude zamestnávateľ. Ak začnú podnikať, tak povinné poistenie im poisťovňa posúdi až na budúci rok, a to po podaní daňového priznania za rok 2025. V prípade, že odídu pracovať alebo študovať do zahraničia, prípadne sa rozhodnú užiť si po škole voľno a budú cestovať, tak to poisťovni nemusia hlásiť s výnimkou poberateľov sirotského dôchodku, ktorého vyplácanie je naviazané na štúdium. Rovnako nemusia ani platiť poistné.



Absolventi nemajú po ukončení školy nárok na podporu v nezamestnanosti či iné dávky, keďže počas štúdia za nich nikto sociálne poistenie neplatil. Štát platí za študenta len zdravotné poistenie. Dávku v nezamestnanosti však môže získať, ak si počas školy platil dobrovoľne niektoré druhy poistenia. Finančný príspevok môžu študenti získať v prípade, ak boli poistení najmenej 730 dní a zároveň evidovaní na úrade práce. Študenti si môžu platiť dobrovoľné sociálne poistenie už od 16 rokov.



Poberatelia sirotského dôchodku musia SP nahlásiť ukončenie, prípadne prerušenie štúdia, a to z dôvodu nadväznosti vyplácania tejto dávky, ktorá je viazaná na obdobie, keď študenti navštevujú školu. Ak to neurobia, budú musieť vrátiť sumy sirotského dôchodku, ktoré im poisťovňa vyplatila navyše. Nárok na vyplatenie sirotského dôchodku zaniká dňom, keď jeho poberatelia ukončia štúdium, či dovŕšením veku 26 rokov. SP si aktuálny stav poberateľov tohto dôchodku zisťuje sama cez register Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Výnimku však tvoria študenti, ktorí zanechajú štúdium predčasne, prerušia ho alebo študujú v zahraničí na školách v pôsobnosti rezortov vnútra a obrany. Tí sú povinní sami predložiť potvrdenie o návšteve školy, respektíve o prerušení alebo predčasnom ukončení štúdia.



Ak sa študenti rozhodnú platiť si poistenie dobrovoľne, tak môžu mať z neho v budúcnosti nárok na dávku v nezamestnanosti či na nemocenské a materské dávky. Toto poistenie sa im zaráta aj do obdobia dôchodkového poistenia pre budúci nárok na dôchodok.