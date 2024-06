Analýza: Absolventi Fakulty hospodárskej informatiky sú najžiadanejší

Bratislava 8. júna (TASR) - Absolventi Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA) sú najžiadanejšími spomedzi slovenských vysokých škôl. Predbehli Fakultu elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (STU). V oboch prípadoch si životopis absolventa pozrú v priemere viac ako štyri firmy. Vyplýva to z aktuálnej analýzy portálu Profesia.sk na základe vlaňajších dát. Informovala o tom PR manažérka spoločnosti Alma Career Ľubica Melcerová.



Na tretie miesto sa s posunom o 11 priečok dostala strojnícka fakulta Žilinskej univerzity (UNIZA) s necelými štyrmi prezretiami. "V posledných rokoch suverénne dominovali fakulty informatiky, v analýze dát z roku 2022 bola medzi siedmimi najatraktívnejšími fakultami len jedna z inej oblasti ako informačných technológií, teraz sú tam štyri," uviedla Melcerová.



Z predchádzajúcej analýzy vyplynulo, že jeden životopis absolventov informatiky si v priemere pozrie takmer päť firiem, v aktuálnej je to 3,5. S priemerom tri sa v rebríčku umiestnilo strojárstvo, ktoré predbehlo stavebníctvo.



Vlani bola podľa portálu každá tretia ponuka vhodná pre absolventov, čo predstavuje vyše 104.000 inzerátov. Najčastejšie boli z oblastí obchodu, výroby a administratívy. Firmy v 15 % ponúk z IT sektora uvádzali, že sú vhodné pre absolventov. V prípade strojárstva to bola viac ako tretina inzerátov.



V rebríčku univerzít podľa záujmu firiem o absolventov sa na prvom mieste umiestnila EUBA, zatiaľ čo na druhom mieste Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave. Životopisy absolventov EUBA dosiahli skóre 3,21 prezretia, no životopisy absolventov STU zaostali len o pár stotín. Na treťom mieste sa umiestnila UNIZA.