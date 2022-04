Absolventi majú významne vyššiu šancu uplatniť sa na trhu práce

Bratislava 23. apríla (TASR) - Hoci absolventi majú po ukončení štúdia obmedzené praktické zručnosti, ochota zamestnávateľov zamestnať aj neskúsených ľudí medziročne narástla o viac ako 50 percent. Môže za to postupné oživovanie ekonomiky na Slovensku a zvýšený dopyt po pracovnej sile. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



Počet voľných pracovných miest vhodných pre absolventov podľa dostupných údajov z Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny za prvý kvartál 2022 rastie. V januári ústredie evidovalo 36.575 pracovných miest pre absolventov, vo februári ich počet narástol na 37.817 a v marci na 41.612. V porovnaní s marcom v roku 2021, keď bolo 27.466 voľných pracovných miest, to predstavuje 51,5-percentný medziročný nárast.



"Značný nárast počtu voľných pracovných miest vhodných pre absolventov, ktorý zaznamenávame v poslednom období, odzrkadľuje postupné oživovanie ekonomiky na Slovensku v kombinácii s dlhodobým nesúladom medzi ponukou a dopytom po pracovnej sile," vysvetlil Matúš Baliak z Inštitútu sociálnej politiky. Ďalším faktorom, ktorý podľa inštitútu môže uľahčiť uplatnenie absolventov na trhu práce, je starnutie populácie.



Mladým a znevýhodneným Slovákom pomáha nájsť si prácu aj projekt Chyť sa svojej šance. Doposiaľ dopomohol k vytvoreniu takmer 4000 pracovných miest.



V súčasnosti je vo fáze opätovnej prípravy národný projekt pre absolventov škôl evidovaných na úradoch práce s názvom Absolventská prax. Ide o podporu absolventom strednej alebo vysokej školy mladších ako 26 rokov s cieľom umožniť im získať odborné zručnosti a praktické skúsenosti u zamestnávateľa. V rokoch 2014 až 2019 bola absolventská prax sprostredkovaná úradmi práce viac ako 35.000 uchádzačom o zamestnanie. Celková vynaložená suma prostriedkov dosiahla takmer 20 miliónov eur.



Ku koncu mesiaca marec evidovalo ústredie najviac voľných pracovných miest, pri ktorých zamestnávatelia označili, že sú vhodné aj pre absolventov, v odvetví priemyselná výroba (10.439 pracovných ponúk). Druhý najvyšší počet bol v administratívnych službách (6622 pracovných miest). V doprave a skladovaní bol tretí najvyšší počet, a to 3173.