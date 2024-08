Absolventi stredných škôl sa môžu evidovať na úrade práce do 10.9.

Bratislava 9. augusta (TASR) - Absolventi stredných škôl sa môžu evidovať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny do 10. septembra. Nevznikne im tak povinnosť platiť si povinné zdravotné poistenie, avšak len pokiaľ nebudú pokračovať v ďalšom štúdiu. Informovalo o tom v piatok Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).



"K 10. septembru sa končí desaťdňová lehota na evidenciu po tom, ako prestane byť absolvent považovaný za nezaopatrené dieťa. Za nezaopatrené dieťa je považovaný do 31. augusta v roku, v ktorom ukončí vzdelávanie bez pokračovania v štúdiu na ďalšej škole. Kým je absolvent považovaný za nezaopatrené dieťa, jeho rodič má nárok na prídavok na dieťa bez ohľadu na to, či sa absolvent pred týmto dátumom zaeviduje na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie," uviedlo ÚPSVaR.



Pokiaľ si absolventi chcú doplniť vzdelanie, môžu úrad požiadať v rámci národného projektu Zručnosti pre trh práce o zaplatenie vzdelávania podľa vlastného výberu v plnej výške. Žiadosť je potrebné podať najneskôr 30 kalendárnych dní pred začiatkom kurzu. Znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie podľa ÚPSVaR prispejú aj na pokrytie časti výdavkov súvisiacich s účasťou na prezenčnej forme vzdelávania, a to vo výške 0,95 eura na jednu vyučovaciu hodinu, najviac v sume 190 eur.



ÚPSVaR upozornilo aj na projekt Právo na prvé zamestnanie, v rámci ktorého sa po splnení podmienok poskytuje finančný príspevok zamestnávateľom. Rovnako aj na národný projekt Finančné stimuly pre zamestnanosť, v rámci ktorého si absolventi môžu podať žiadosť o finančný príspevok na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti vo výške 7534 eur. Oba projekty sú spolufinancované z fondov EÚ v rámci Programu Slovensko.



Na prvú návštevu úradu je podľa ÚPSVaR potrebné doniesť si platný občiansky preukaz, kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, teda maturitné vysvedčenie alebo vysokoškolský diplom, ako aj potvrdenie o dobe štúdia vydané školou.