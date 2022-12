Aby mohol Slovnaft vyvážať palivá, časť ruskej ropy nahradí inak

Bratislava 6. decembra (TASR) – Rafinéria Slovnaft postupne nahradí časť ruskej ropy dodávkami z iných krajín cez ropovod Adria. Firme to umožní aj po 5. februári budúceho roka pokračovať v exporte do Rakúska, Česka či Poľska napriek zákazu vývozu ropných produktov vyrábaných z ruskej ropy. Slovnaft je od exportu závislý, pretože spotreba domáceho trhu je pod minimálnou technologickou kapacitou rafinérie, informoval v utorok na pracovnom stretnutí s novinármi generálny riaditeľ spoločnosti Oszkár Világi.



"Slovnaft vyrába jednu tretinu pre slovenský trh a dve tretiny pre región," priblížil Világi. Dodal, že pokiaľ by sa rafinéria spoľahla iba na dodávky ropy cez ropovod Družba, musela by jej výroba klesnúť pod 60 % kapacity. Od 5. februára budúceho roka vstúpi do platnosti zákaz vývozu ropných produktov z ruskej ropy s výnimkou pre Slovnaft na vývoz do Česka. Táto výnimka však platí iba do 5. decembra 2023 a po tomto termíne nebude možné benzín a naftu vyvážať vôbec.



Rafinéria už úspešne vyskúšala spracovanie jedného tankera alternatívnej ropy, no podľa výkonného riaditeľa Slovnaftu Mareka Senkoviča boli náklady na jej spracovanie oproti ruskej rope o 15 miliónov eur vyššie. Slovnaft plánuje spracovať každý mesiac približne jeden tanker a ich počet sa neskôr minimálne zdvojnásobí.



Problémom bude podľa Világiho logistika dodávok. Ropa sa musí doviezť na chorvátsky ostrov Krk a odtiaľ bude na Slovensko prepravená ropovodom Adria. Világi neočakáva, že by Rusko úplne zastavilo export ropy cez ropovod Družba, no môžu nastať technické problémy, ako napríklad prerušenie dodávky elektriny k čerpadlám ropovodu či poškodenie rúr. Pokiaľ by k tomu došlo, nie je Adria v súčasnosti s kapacitou 11 miliónov ton ročne schopná v plnej miere uspokojiť potreby maďarskej aj slovenskej rafinérie a muselo by dôjsť k obmedzeniu výroby.