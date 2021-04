Aby splnili pravidlá, kaderníčky v Humennom dostávajú voľno

Humenné 21. apríla (TASR) – Pravidlo jedného človeka na 15 štvorcových metrov v uzatvorenej prevádzke súvisiace s uvoľňovaním protipandemických opatrení ovplyvnilo aj prácu kaderníčok. V prípade väčšieho počtu zamestnancov regulujú kaderníctva ich počet na pracovisku. V jednej z takýchto prevádzok v meste Humenné si preto každá zo šiestich zamestnankýň musí počas týždňa vziať aspoň deň voľna.



"Keďže nás na pracovisku pracuje šesť a musí nás byť na 15 štvorcových metrov jeden človek, máme dve miestnosti, v ktorých robíme po tri, teraz musíme byť po dve, takže každá si musí zobrať voľno jeden – dva dni v týždni, ako to vyjde," priblížila pre TASR kaderníčka Mária s tým, že obmedzenie počtu zamestnankýň ovplyvnilo najmä pánskych zákazníkov. "Ženy sú väčšinou na objednávku, chlapi sa strihajú zaradom. Čakajú vonku," vysvetlila. V prvé dni po otvorení prevádzky ich mali jej kolegyne denne ostrihať aj 30. Mária stihla v utorok obslúžiť 14 žien, najbližšie voľné termíny má na budúci týždeň.



Problém s dezinfekciou medzi jednotlivými zákazníkmi podľa Márie nie je. "Strihanie chlapov trvá nejakých 10 – 15 minút, keď zákazník zaplatí a odíde, vystrieka sa dezinfekciou kreslo, strojčeky, hrebene, pozametá sa, umyjú sa ruky, je to nejakých ani nie päť minút, nie je to bohvieako zdĺhavé," ozrejmila. Ako v tejto súvislosti doplnila, rozhodnutie, či majú kaderníčky v práci nosiť rúško alebo respirátor nechala vedúca na nich. "Ja nosím respirátor a nie je to až také strašné," zhodnotila s tým, že aj zákazníci sú zodpovední a strihať sa chodia s respirátormi. Svojim zákazníčkam tiež Mária pri objednávaní termínu zároveň odporúča, aby so sebou priniesli negatívny test či potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19, alebo o zaočkovaní proti nemu.