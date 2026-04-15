Streda 15. apríl 2026
ACE: Umelá inteligencia mení aj poisťovníctvo

Foto: Andrej Galica

Prináša rýchlejšie vybavenie škôd aj lepšie služby pre klientov.

Autor TASR
Bratislava 15. apríla (TASR) - Umelá inteligencia (AI) zásadne mení fungovanie poisťovníctva. Prináša rýchlejšie vybavenie škôd aj lepšie služby pre klientov. Na konferencii zameranej na AI a behaviorálne inovácie v poisťovníctve o tom informovala spoločnosť Asseco Central Europe.

Najväčší prínos môžu podľa odborníkov pocítiť samotní klienti. Vďaka využitiu umelej inteligencie sa totiž výrazne skracuje čas spracovania poistných udalostí. Procesy, ktoré v minulosti trvali dni či týždne, je dnes možné zvládnuť v priebehu niekoľkých hodín. Systémy dokážu automaticky spracovať dokumenty, overiť ich správnosť a pripraviť podklady pre rozhodnutie o poistnom plnení.

„Naším cieľom je, aby klient nemusel čakať na rozhodnutie týždne. Umelá inteligencia dnes dokáže výrazne urýchliť celý proces a zároveň zvýšiť jeho presnosť,“ uviedol riaditeľ divízie poisťovníctva v Asseco Central Europe Rudolf Pazdernatý.

Umelá inteligencia ovplyvňuje aj výber poistných produktov. Moderné systémy dokážu klientom odporučiť riešenia šité na mieru podľa ich potrieb, čím sa zjednodušuje orientácia v ponuke a zvyšuje spokojnosť zákazníkov. „Nejde len o technologickú zmenu, ale o zásadný posun v tom, ako poisťovne fungujú,“ uviedol zástupca poisťovne CIG Pannónia Antal Kóka.

Poisťovne, ktoré tieto riešenia zavádzajú, dokážu podľa odborníkov efektívnejšie riadiť procesy a zároveň poskytovať kvalitnejšie služby. Zhodujú sa, že využívanie umelej inteligencie už nie je otázkou budúcnosti, ale realitou, ktorá postupne mení celý sektor.
