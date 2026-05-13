< sekcia Ekonomika
ACER: Rastúca závislosť EÚ od dovozu LNG z USA nesie so sebou riziká
Od roku 2021, teda posledného roka pred vojnou na Ukrajine, zvýšili krajiny EÚ dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG) z USA zhruba na trojnásobok.
Autor TASR
Brusel 13. mája (TASR) - Závislosť Európskej únie od dovozu plynu z USA rastie, čo so sebou nesie riziko novej vysokej závislosti na jednom dodávateľovi. Upozornila na to v stredu zverejnená správa Agentúry Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER). Informovala o tom agentúra Reuters.
Od roku 2021, teda posledného roka pred vojnou na Ukrajine, zvýšili krajiny EÚ dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG) z USA zhruba na trojnásobok. Minulý rok sa LNG z USA podieľal na dovoze skvapalneného plynu do EÚ zhruba 58 % a na dovoze plynu celkovo približne 25 %.
„Závislosť EÚ od amerického LNG môže vyvolávať otázniky o novej závislosti od jednej krajiny," uviedla ACER vo svojej správe. Dodala, že výrazné výpadky v dodávkach energií v dôsledku vojny na Blízkom východe, ešte viac poukázali na potrebu znížiť expozíciu Európy voči externým šokom. Agentúra vyzvala EÚ na diverzifikáciu zdrojov, aby sa už nestávalo, že jeden dodávateľ, jedna tranzitná trasa či jeden konflikt destabilizuje európsky energetický systém a ekonomiku.
USA smerujú tento rok k pozícii najväčšieho dodávateľa plynu do Európy, pričom podľa Inštitútu pre energetickú ekonomiku a finančnú analýzu (IEEFA) v roku 2028 by sa mohli na dovoze LNG do Európskej únie podieľať až 80 %. Inštitút dal zároveň najavo rovnaké obavy ako ACER. „Výrazné zvyšovanie dovozu z USA predstavuje riziko vytvorenia novej energetickej závislosti,“ uviedol IEEFA, ktorý vyzval na zvýšenie investícií do obnoviteľných zdrojov energie.
Od roku 2021, teda posledného roka pred vojnou na Ukrajine, zvýšili krajiny EÚ dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG) z USA zhruba na trojnásobok. Minulý rok sa LNG z USA podieľal na dovoze skvapalneného plynu do EÚ zhruba 58 % a na dovoze plynu celkovo približne 25 %.
„Závislosť EÚ od amerického LNG môže vyvolávať otázniky o novej závislosti od jednej krajiny," uviedla ACER vo svojej správe. Dodala, že výrazné výpadky v dodávkach energií v dôsledku vojny na Blízkom východe, ešte viac poukázali na potrebu znížiť expozíciu Európy voči externým šokom. Agentúra vyzvala EÚ na diverzifikáciu zdrojov, aby sa už nestávalo, že jeden dodávateľ, jedna tranzitná trasa či jeden konflikt destabilizuje európsky energetický systém a ekonomiku.
USA smerujú tento rok k pozícii najväčšieho dodávateľa plynu do Európy, pričom podľa Inštitútu pre energetickú ekonomiku a finančnú analýzu (IEEFA) v roku 2028 by sa mohli na dovoze LNG do Európskej únie podieľať až 80 %. Inštitút dal zároveň najavo rovnaké obavy ako ACER. „Výrazné zvyšovanie dovozu z USA predstavuje riziko vytvorenia novej energetickej závislosti,“ uviedol IEEFA, ktorý vyzval na zvýšenie investícií do obnoviteľných zdrojov energie.