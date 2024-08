ACI Europe: Letecká doprava je v Európe populárna ako pred pandémiou

Brusel 1. augusta (TASR) - Letecká doprava je v Európe opäť taká populárna ako pred vypuknutím pandémie ochorenia COVID-19. Na údaje medzinárodného združenia európskych letísk Airports Council International - ACI Europe upozornil denník The Brussels Times, informuje bruselský spravodajca TASR.



Údaje ACI Europe naznačujú, že počet cestujúcich leteckou dopravou prvýkrát po pandémii opäť dosiahol úroveň spred vypuknutia koronakrízy.



V prvom polroku 2024 sa počet cestujúcich na európskych letiskách zvýšil o 9 % v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2023. Aj v porovnaní s rokom 2019, spred pandémie covidu, to predstavuje malý nárast o 0,4 %.



"Náš priemysel konečne zatočil s pandémiou," informoval generálny riaditeľ ACI Europe Olivier Jankovec v tlačovej správe. A dodal, že európske letiská čaká "najlepšie leto", čo sa týka osobnej dopravy.



O rast leteckej dopravy v rokoch po pandémii sa zaslúžili najmä rekreačné pobyty a dovolenky a nízkonákladoví prepravcovia. V prvej polovici tohto roka rástla najmä medzinárodná letecká doprava (+10,3 %), ale rast zaznamenala aj vnútroštátna letecká doprava - o 4,2 %.



Najväčší rast zaznamenali letiská, ktoré sa spoliehali predovšetkým na dopyt poháňaný voľnočasovými aktivitami a krátkodobými návštevami priateľov a príbuzných - týkalo sa to napríklad letísk v Poľsku (+24,5 %), Grécku (+23,9 %), na Malte (+19,1 %), ale aj v Luxembursku (+ 16,9 %), Portugalsku (+14,2 %) a Chorvátsku (+13,6 %).



Stále však existujú veľké rozdiely medzi krajinami EÚ, keď letiská vo Fínsku, Slovinsku, Bulharsku a Švédsku sú ešte ďaleko od úplného zotavenia po pandémii.



To, ako bude situácia vyzerať ďalej, podľa ACI Europe bude do značnej miery závisieť od toho, či dopyt po letenkách zostane odolný a udrží sa aj počas jesene.



"To, čo nám nedá spávať, je otázka, či budú štáty schengenu skutočne pripravené na spustenie prevádzky systému vstupu/výstupu EÚ EES, plánovaného na budúci november. Ak nie, môžeme sa dočkať veľkých výpadkov v doprave," upozornil Jankovec.



EES je automatizovaný systém, ktorý bude EÚ využívať na automatické monitorovanie prekračovania hraníc štátnymi príslušníkmi tretích krajín, čiže mimo EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Švajčiarska. Úlohou systému je zbierať údaje o hraničných prechodoch štátnych príslušníkov tretích krajín na vonkajších hraniciach EÚ a zrušiť pečiatkovanie pasov. Zozbierané údaje zahŕňajú okrem iného meno a dátum narodenia cestujúceho, ako aj dátumy vstupu a výstupu do a z EÚ.



Štatistiky ACI Europe sa neobmedzujú len na Európu, ale zahŕňajú aj údaje o počte cestujúcich v leteckej doprave v Turecku, Rusku, Izraeli a Strednej Ázii, čo predstavuje 500 letísk v 55 krajinách.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)