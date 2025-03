Across: Akciový trh čelí otrasom,investori by sa mali vyvarovať panike

Bratislava 15. marca (TASR) - Americký akciový trh čelí výrazným poklesom. Akcie najväčších amerických spoločností v indexe S&P 500 klesli za mesiac o viac ako 8 %, technologický index Nasdaq dokonca o vyše 12 %. Klesali aj akcie malých spoločností o zhruba 17 %. Napriek tomu, že medzi investormi začínajú narastať obavy, nejde o také dramatické poklesy, aby sme mohli hovoriť o kríze. Upozornili na to investiční odborníci z Across Private Investments, podľa ktorých by investori nemali podliehať panike.



Unáhlený predaj počas poklesu totiž môže zafixovať straty a premeškať zotavenie trhov. Čas poklesu trhov je lepšie využiť na nákup lacných akcií.



"Hlavným dôvodom poklesu amerických akcií sú aktuálne kroky americkej administratívy a obavy o budúce ekonomické, ale aj geopolitické smerovanie USA. A takisto obavy o vplyv obchodných vojen a o udržanie rastu amerických akcií a ich nadpriemernej ziskovosti. Trhy straší rozpačitý prístup novej americkej administratívy, ktorý narušil vzťahy s dlhoročnými spojencami. Taktiež dochádza ku škrtom v americkej štátnej správe, ktoré sú realizované pomerne necitlivým spôsobom, čo poburuje hlavne voličov demokratickej strany. Tento koktail tlačí na odklon časti investorov z amerických akcií, čo sa prepisuje aj do výsledkov indexov," priblížil analytik Across Private Investments Dominik Hapl.



Americké akcie v podobe S&P 500 zaznamenali od februára tohto roka pokles o 8,5 %, čo je najväčšia korekcia od jesene 2023, kedy tento index klesol o 10 % v priebehu troch mesiacov. Technologický index Nasdaq 100 klesol o 12,3 %, čo je najviac od roku 2022, kedy dosiahol pokles až 37,3 %. Investorov zneistila rýchlosť poklesu, no trhy sa historicky vždy zotavili.



Hoci akcie amerických spoločností vykazujú pokles, európske akcie a akcie rozvíjajúcich trhov sú odolnejšie. Pokles na jednej strane spektra tak dokážu investori vyvážiť rozmanitým zložením portfólia. Diverzifikácia naprieč rôznymi triedami aktív, sektormi a regiónmi pomáha znížiť riziko a chrániť portfólio pred volatilitou.



"Investori by nemali konať unáhlene, pretože predaj počas poklesu môže zamknúť straty a spôsobiť, že zmeškáte zotavenie trhov. Odporúčame držať sa dlhodobej stratégie, priemerovať výkonnosť jednotlivých zložiek portfólia a nekonať výlučne na základe denných výkyvov. Na pokles na finančnom trhu treba nazerať rovnako ako na zľavy v obchode, teda ako na príležitosť nakúpiť kvalitné aktíva za nižšiu cenu," dodal Andrej Rajčány z Across Private Investments.