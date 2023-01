Across: Finančný trh sa vráti na maximá

Bratislava 14. januára (TASR) - Tento rok môžu byť pre investorov zaujímavé akcie a dlhopisy, najmä s dlhou splatnosťou. Podobne aj nové pozície na kryptomenách, hoci v malom objeme a s potenciálom zhodnotenia až v ďalších rokoch. Informovala o tom na tlačovej konferencii spoločnosť Across Private Investments.



Pre bežného investora firma odporúča v tomto roku investovať do celého trhu. "Teda do diverzifikovaných akciových indexov, čo sú stavebné piliere každého akciového investora," uviedla konzultantka pre marketing a vzťahy s verejnosťou spoločnosti Ľubomíra Mardiaková. "Z dlhodobého pohľadu má vždy zmysel investovať do akcií a dnes, po 20-percentnom poklese, to platí dvojnásobne," vysvetlil investičný expert firmy Andrej Rajčány.



Pozitívne vplyvy vidieť podľa spoločnosti na akciách už v týchto dňoch. Úvod roka s rastom 4 % je dobrý začiatok. Ak budú prichádzať naďalej pozitívne informácie o dostatku energií a klesajúcej inflácii, aj centrálna banka bude môcť zvažovať, že sadzby už nebude musieť ďalej zvyšovať.



"To bude pre akciový trh doslova darček, pretože ďalší rast sadzieb je už v cenách akcií zahrnutý. Čiže, ak k rastu sadzieb už nedôjde alebo bude menší, ako sa čakalo, akcie môžu ísť nahor ešte viac a rýchlejšie," dodal Rajčány.



Z regiónov odborníci zo spoločnosti preferujú eurozónu, Čínu a USA. Očakáva sa, že hodnotovým a dividendovým akciám sa naďalej bude dariť lepšie ako rastovým, nakoľko prichádza fáza ekonomického spomalenia.



"Po poslednom raste úrokových sadzieb sa opäť stávajú atraktívne dlhopisy," uviedla Mardiaková. Tento rok by mohol byť priaznivý na budovanie dlhodobých pozícií s dlhšou splatnosťou a vyššou citlivosťou cenného papiera na zmenu úrokových sadzieb na trhu. Práve tieto dlhopisy budú rásť rýchlejšie pri opätovnom znižovaní sadzieb, kam investori postupne sústredia svoju pozornosť.



"Kryptomeny ostanú zatiaľ pod tlakom ako barometer rizikového apetítu," zhodnotila Mardiaková. Komodity svoj potenciál nateraz z väčšej časti vyčerpali a ak nepríde k novému externému šoku, je pravdepodobné, že sa budú obchodovať v širšom pásme.



Mardiaková dodala, že trhy v tomto roku môže ohroziť vojna na Ukrajine, rast sadzieb, ktorý by priniesol hlbšiu recesiu. Vyhrotiť sa môže taktiež konflikt medzi Čínou a Taiwanom, no trhy môže ohroziť aj možný začiatok opätovnej dlhovej krízy v Európe, ktorá by sa týkala štátnych dlhopisov alebo problémov niektorej zo systémových bánk.