Across: Herný biznis má s olympiádou v e-športoch potenciál rásť ďalej

Bratislava 25. októbra (TASR) - Herný biznis by mal v tomto roku vygenerovať vo svete príjmy vo výške viac ako 280 miliárd dolárov (259,23 miliardy eur). Herné štúdia na Slovensku napriek miernemu medziročnému poklesu dosahujú obrat 70 miliónov eur. Segment má pritom s olympiádou v e-športoch potenciál rásť ešte viac. Informovala o tom spoločnosť Across Private Investments.



Zároveň sa predpokladá, že segment digitálnych hier do roku 2027 porastie priemerným ročným tempom 8,76 %, čo povedie k predpokladanému objemu trhu vyše 360 miliárd dolárov (333,3 miliardy eur). "Príjmy z hier zvyšujú nové formy monetizácie, ako sú mikrotransakcie a predplatné. Zisk taktiež generuje in-gamingová reklama a e-športy. V neposlednom rade sú to aj výnosy z herného vývoja. To všetko sú veci, na ktoré investori prihliadajú," uviedol analytik spoločnosti Dominik Hapl.



Dodal, že investície do herného biznisu v globále za druhý kvartál vzrástli o vyše 32 %. Zároveň podľa neho možno predpokladať, že budú rásť naďalej, pretože budúcoročné olympijské hry v e-športoch investorov ešte viac zaktivizujú.



Napriek tomu, že slovenský herný trh nepatrí k najväčším v Európe, má podľa spoločnosti potenciál stať sa významným hráčom v strednej Európe. Je to najmä vďaka inováciám, rozvoju softvéru a vývoju digitálnych hier pre globálny trh. Slovenské štúdiá už spolupracujú s gigantmi herného biznisu vo svete, získavajú si medzinárodnú pozornosť a sú často financované slovenskými, ale aj zahraničnými investormi.



"Investície do herného biznisu sa dajú robiť dvojakým spôsobom. Buď nákupom spoločnosti cez burzu, alebo v podobe private equity, ktorá ešte nie je na burze, prípadne nákupom ETF, burzovo obchodovateľného fondu, ktorý zoskupuje firmy v danom odvetví," uzavrel Hapl s tým, že investície do herného biznisu majú z dlhodobého hľadiska silný rastový potenciál.



(1 EUR = 1,0801 USD)